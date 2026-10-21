Okan Buruk, Fatih Terim'i takip ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 150. GALİBİYET
Süper Lig'de Deniz Gül'ün golüyle kazanılan 1-0'lık Gençlerbirliği karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adam, Galatasaray kariyerindeki 150. galibiyetini elde etti. 2022/23 sezonundan bu yana görev yapan Buruk, tüm kulvarlarda çıktığı 213 karşılaşmada 150 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
TERİM'İN ARDINDAN İKİNCİ
Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet alan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor. Listenin zirvesinde 569 maçta 332 galibiyet elde eden Fatih Terim yer alırken, Mustafa Denizli 116, Gündüz Kılıç ise 70 galibiyetle onları takip ediyor.
Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktörler arasında da ikinci sırada yer alıyor. 213 karşılaşmayla yalnızca 569 maçta görev yapan Fatih Terim'in gerisinde bulunan 53 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılılarla üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Süper Lig'de Deniz Gül'ün golüyle kazanılan 1-0'lık Gençlerbirliği karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adam, Galatasaray kariyerindeki 150. galibiyetini elde etti. 2022/23 sezonundan bu yana görev yapan Buruk, tüm kulvarlarda çıktığı 213 karşılaşmada 150 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
TERİM'İN ARDINDAN İKİNCİ
Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet alan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor. Listenin zirvesinde 569 maçta 332 galibiyet elde eden Fatih Terim yer alırken, Mustafa Denizli 116, Gündüz Kılıç ise 70 galibiyetle onları takip ediyor.
Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktörler arasında da ikinci sırada yer alıyor. 213 karşılaşmayla yalnızca 569 maçta görev yapan Fatih Terim'in gerisinde bulunan 53 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılılarla üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.