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Okan Buruk, Fatih Terim'i takip ediyor

Okan Buruk, Galatasaray'da galibiyet sayısında Fatih Terim'i takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 11:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Fatih Terim'i takip ediyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 150. GALİBİYET

Süper Lig'de Deniz Gül'ün golüyle kazanılan 1-0'lık Gençlerbirliği karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adam, Galatasaray kariyerindeki 150. galibiyetini elde etti. 2022/23 sezonundan bu yana görev yapan Buruk, tüm kulvarlarda çıktığı 213 karşılaşmada 150 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

TERİM'İN ARDINDAN İKİNCİ

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet alan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor. Listenin zirvesinde 569 maçta 332 galibiyet elde eden Fatih Terim yer alırken, Mustafa Denizli 116, Gündüz Kılıç ise 70 galibiyetle onları takip ediyor.

Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktörler arasında da ikinci sırada yer alıyor. 213 karşılaşmayla yalnızca 569 maçta görev yapan Fatih Terim'in gerisinde bulunan 53 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılılarla üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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