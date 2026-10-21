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Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen milli futbolcu, Crystal Palace maçında da takımını yalnız bırakacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 11:57
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sakatlığı teknik heyetin planlarını bozdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan milli futbolcunun tedavisi devam ediyor.

CRYSTAL PALACE MAÇINDA YOK, BAŞAKŞEHİR...

Orkun Kökçü'nün UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Crystal Palace karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sakatlığını henüz atlatamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Süper Lig'deki Başakşehir maçında da görev almasının beklenmediği belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Milli futbolcunun tedavi süreci yakından takip edilirken, sahalara dönüş tarihi iyileşme durumuna göre belirlenecek.

Teknik heyet, Orkun Kökçü'nün tamamen hazır hale gelmeden sahalara dönmesini istemiyor.

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