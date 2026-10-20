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Kadlec'ten Fenerbahçe'ye sert eleştiri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec, sarı-lacivertli kulübün yönetim anlayışını eleştirerek amatörce yönetildiğini savundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 10:47 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 11:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kadlec'ten Fenerbahçe'ye sert eleştiri
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Kadlec
Kadlec
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec, Slavia Prag maçı öncesinde Çek basınına yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli kulübün yönetim anlayışını eleştirdi.

İstanbul'da geçirdiği üç yıllık döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kadlec, yüksek bütçeye rağmen kulüpte bir sistem ve planlama eksikliği olduğunu savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HER ŞEY AMATÖRCE YÖNETİLİYOR"

Fenerbahçe'deki yönetim anlayışını eleştiren Michal Kadlec, kulübün belirli bir futbol konseptine sahip olmadığını savundu. Eski futbolcu, yabancı teknik direktörlerin birkaç mağlubiyetin ardından görevden alınmasını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin çok parası olmasına rağmen, her şeyin amatörce yönetildiğini hep söyledim. Kulübün bir konsepti olmadığı açık. Ve yabancı bir teknik direktör bir konseptle geldiğinde, birkaç mağlubiyetten sonra onu kovuyorlar."

"MAAŞ BAZEN İKİ AY BOYUNCA YATMADI"

Fenerbahçe'de yüksek bir maaş alan Kadlec, ödeme düzeninin her zaman beklendiği gibi olmadığını anlattı. Maaşların kimi zaman zamanında yatırıldığını, kimi zaman ise iki ay boyunca ödenmediğini belirten Çek futbolcu, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Maaş bazen zamanında yatıyordu, bazen iki ay boyunca hiç yatmıyordu, ardından da tüm ödemeler bir anda yapılıyordu."

"PARA İÇİN OLSAYDI, FENERBAHÇE'DE KALIRDIM"

Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılarak Sparta Prag'a dönen Kadlec, kararında ailesinin, arkadaşlarının ve ülkesine dönme isteğinin etkili olduğunu belirtti. Çek futbolcu, ayrılık sürecinde para konusuna ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Eğer mesele para olsaydı, Fenerbahçe'de kalırdım."
 

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