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PFDK "bahis eylemi" ile sevk edilen Ertuğrul Doğan'ın cezasını açıkladı

TFF, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "bahis oynama" gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 17:27 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PFDK 'bahis eylemi' ile sevk edilen Ertuğrul Doğan'ın cezasını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a "bahis eylemi nedeniyle" 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Doğan ile Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal'ın yanı sıra 145 ismin 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi. Bahis gerekçesiyle kurula sevkedilen toplam 301 isim ise ceza almadı.

Beşiktaş Kulübü'nden eski yönetim kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsaya'ya, Fenerbahçe Kulubü'nden Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer'e, Galatasaray Kulübü'nden mevcut yönetici Emir Aral'ın yanı sıra Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm'e ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.

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