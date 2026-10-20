Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın için bombayı patlattı

Rıdvan Dilmen, TV8 ekranlarında A Milli Takım'ın teknik direktörlük için Sergen Yalçın'la prensip anlaşmasına varmasını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dilmen, "Açık konuşalım" diyerek Yalçın'ın her zaman hayalinin A Milli Takım olduğunu duyurdu.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Futbolumuz için hayırlı olsun. Sergen Yalçın iyi de tanıdığım için biliyorum, açık konuşalım hayali A Milli Takım'dı. Her zaman hayali A Milli Takım'dı.
Bugüne nasip oldu. Allah yolunu açık etsin. Kendisini de kutladım mesaj atıp. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin."
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Futbolumuz için hayırlı olsun. Sergen Yalçın iyi de tanıdığım için biliyorum, açık konuşalım hayali A Milli Takım'dı. Her zaman hayali A Milli Takım'dı.
Bugüne nasip oldu. Allah yolunu açık etsin. Kendisini de kutladım mesaj atıp. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin."