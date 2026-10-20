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Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın için bombayı patlattı

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getiriliyor. Rıdvan Dilmen konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 09:11
Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın için bombayı patlattı
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Rıdvan Dilmen, TV8 ekranlarında A Milli Takım'ın teknik direktörlük için Sergen Yalçın'la prensip anlaşmasına varmasını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dilmen, "Açık konuşalım" diyerek Yalçın'ın her zaman hayalinin A Milli Takım olduğunu duyurdu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Futbolumuz için hayırlı olsun. Sergen Yalçın iyi de tanıdığım için biliyorum, açık konuşalım hayali A Milli Takım'dı. Her zaman hayali A Milli Takım'dı.

Bugüne nasip oldu. Allah yolunu açık etsin. Kendisini de kutladım mesaj atıp. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin." 

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