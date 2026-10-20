Sergen Yalçın için resmi açıklama: A Milli Takım!

TFF'nin anlaşma sağladığı Sergen Yalçın, A Milli Takım ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kafa Sports'ta konuşan Sergen Yalçın, "Son 2-3 günde ciddi gelişmeler oldu." dedi. Deneyimli teknik adam, "Hepimiz için hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.
"HAYIR DEME LÜKSÜMÜZ YOK"
Sergen Yalçın, "Yani tabii bu görev çok önemli bir görev. Aslında son dönemde yani son 2-3 gün içinde ciddi gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız biliyorsun her şeyin üzerindedir. Yani kulüp takımlarının çok üzerindedir. Her zaman her teknik direktörün gelmek istediği yerdir, öncelikle onları söyleyeyim. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Tabii benim için de gurur verici, mutluluk verici. Zaten 'Hayır' deme lüksümüz zaten yok. O yüzden gururlu bir şekilde, mutlu bir şekilde inşallah halkımızın da desteğiyle herkesin desteğiyle başarılı bir milli takım yolu inşallah bizi bekliyordur." dedi.
TEKLİF NASIL GELDİ?
"MAAŞIMI BİLE KONUŞMADIM"
TFF tarafından teklifin nasıl geldiği sorulan 53 yaşındaki teknik adam, "İbrahim Başkan aradı, onunla konuştuk. Ben de olumlu baktım. Daha maaşımı bile konuşmadım. Anlaştım işte 4 sene. Bilmiyorum. Çok önemli değil. Milli takım olunca önemli mi bu konular? Sonuçta milli takımda çalışacağız. Bizim için çok değerli ve önemli bir iş. Burada maddiyat ve diğer konular geride kalır." yanıtını verdi.
"4 YILLIK ANLAŞMA"
Sergen Yalçın, "Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. Kontrat yaparken de onları ön planda tuttuk. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Bu turnuvaların zamanı bu kadar... Bir proje kapsamında geliyoruz. Çok ciddi bir işe geliyoruz, çok kafayı yoracağız. Kimse merak etmesin." açıklamasını yaptı.
"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"
"Herkese kapımız açık. Bütün oyunculara... Yeter ki burada oynamayı hak etsinler. Herkese eşitiz. Bütün kulüplere kapımız açık. Ayrımcılık yapmıyoruz." diyen başarılı teknik adam, A Milli Takım oyuncuları için, "Kenan Yıldız, Milli Takım'ın en önemli ve değerli oyuncularından biri. Bunlar daha genç. Üstlerine koya koya gidecekler Arda Güler de böyle. Gençken sıkıntı yaşayacaklar ama biraz tecrübeden sonra oyunları 2-3 kat yukarı artacak. Bu çocuklar yavaş yavaş tecrübe bölümüne geliyor. Oyuncuların hepsini tanıyorum. Biraz hızlandırılmış programla Belçika maçına hazırlanacağız." değerlendirmesini yaptı.
"ONLARI TAKİP EDECEĞİM BEN"
Yalçın, "Büyük takımlarda çok takip edeceğimiz oyuncular yok, zaten takip ediyoruz. Onları zaten izliyoruz yani. Diğer takımlardaki, yurt dışındaki oyuncular, onları takip edeceğim ben." ifadelerini kullandı.
"İÇİMDE HEYECAN VAR"
Deneyimli teknik adam, "İçimde biraz heyecan da var. Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir göreve geliyorum. Ben artık halkın teknik direktörüyüm artık. Tekrardan halkın milli takımın arkasından koşmasını sağlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA
TFF de Sergen Yalçın'ın açıklamalarının ardından deneyimli teknik adam içimn resmi açıklamayı yaptı.
TFF'nin açıklamasında, "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir." denildi.
"HAYIR DEME LÜKSÜMÜZ YOK"
Sergen Yalçın, "Yani tabii bu görev çok önemli bir görev. Aslında son dönemde yani son 2-3 gün içinde ciddi gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız biliyorsun her şeyin üzerindedir. Yani kulüp takımlarının çok üzerindedir. Her zaman her teknik direktörün gelmek istediği yerdir, öncelikle onları söyleyeyim. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Tabii benim için de gurur verici, mutluluk verici. Zaten 'Hayır' deme lüksümüz zaten yok. O yüzden gururlu bir şekilde, mutlu bir şekilde inşallah halkımızın da desteğiyle herkesin desteğiyle başarılı bir milli takım yolu inşallah bizi bekliyordur." dedi.
TEKLİF NASIL GELDİ?
"MAAŞIMI BİLE KONUŞMADIM"
TFF tarafından teklifin nasıl geldiği sorulan 53 yaşındaki teknik adam, "İbrahim Başkan aradı, onunla konuştuk. Ben de olumlu baktım. Daha maaşımı bile konuşmadım. Anlaştım işte 4 sene. Bilmiyorum. Çok önemli değil. Milli takım olunca önemli mi bu konular? Sonuçta milli takımda çalışacağız. Bizim için çok değerli ve önemli bir iş. Burada maddiyat ve diğer konular geride kalır." yanıtını verdi.
"4 YILLIK ANLAŞMA"
Sergen Yalçın, "Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. Kontrat yaparken de onları ön planda tuttuk. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Bu turnuvaların zamanı bu kadar... Bir proje kapsamında geliyoruz. Çok ciddi bir işe geliyoruz, çok kafayı yoracağız. Kimse merak etmesin." açıklamasını yaptı.
"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"
"Herkese kapımız açık. Bütün oyunculara... Yeter ki burada oynamayı hak etsinler. Herkese eşitiz. Bütün kulüplere kapımız açık. Ayrımcılık yapmıyoruz." diyen başarılı teknik adam, A Milli Takım oyuncuları için, "Kenan Yıldız, Milli Takım'ın en önemli ve değerli oyuncularından biri. Bunlar daha genç. Üstlerine koya koya gidecekler Arda Güler de böyle. Gençken sıkıntı yaşayacaklar ama biraz tecrübeden sonra oyunları 2-3 kat yukarı artacak. Bu çocuklar yavaş yavaş tecrübe bölümüne geliyor. Oyuncuların hepsini tanıyorum. Biraz hızlandırılmış programla Belçika maçına hazırlanacağız." değerlendirmesini yaptı.
"ONLARI TAKİP EDECEĞİM BEN"
Yalçın, "Büyük takımlarda çok takip edeceğimiz oyuncular yok, zaten takip ediyoruz. Onları zaten izliyoruz yani. Diğer takımlardaki, yurt dışındaki oyuncular, onları takip edeceğim ben." ifadelerini kullandı.
"İÇİMDE HEYECAN VAR"
Deneyimli teknik adam, "İçimde biraz heyecan da var. Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir göreve geliyorum. Ben artık halkın teknik direktörüyüm artık. Tekrardan halkın milli takımın arkasından koşmasını sağlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA
TFF de Sergen Yalçın'ın açıklamalarının ardından deneyimli teknik adam içimn resmi açıklamayı yaptı.
TFF'nin açıklamasında, "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir." denildi.