Fenerbahçe'de gözler Oğuz Aydın'da!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Rizespor karşılaşmasında 11 dakikada 1 gol ve 1 asist üreten 25 yaşındaki futbolcu, gol atamamasına rağmen Alanyaspor maçında da etkili bir görüntü ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAKIM ARKADAŞLARININ PERFORMANSINI ARTIRIYOR
Sol kanatta görev yapan Oğuz Aydın, yalnızca skora katkısıyla değil, birlikte oynadığı futbolcuların performansına yaptığı katkıyla da öne çıkıyor. Genç oyuncu, hücumdaki etkinliğiyle Fenerbahçe'nin önemli isimleri arasında yer alıyor.
PRAG MAÇINDA GÖZLER OĞUZ'DA
Hücumdaki hareketliliği ve takım arkadaşlarının performansına yaptığı katkıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ın, Slavia Prag karşısında da etkisini göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesinde milli futbolcunun performansı merakla bekleniyor.
8 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Oğuz Aydın, ligde bu sezon çıktığı 8 maçta 2 gol ve 3 asist kaydederek toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.
Sol kanatta görev yapan Oğuz Aydın, yalnızca skora katkısıyla değil, birlikte oynadığı futbolcuların performansına yaptığı katkıyla da öne çıkıyor. Genç oyuncu, hücumdaki etkinliğiyle Fenerbahçe'nin önemli isimleri arasında yer alıyor.
PRAG MAÇINDA GÖZLER OĞUZ'DA
Hücumdaki hareketliliği ve takım arkadaşlarının performansına yaptığı katkıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ın, Slavia Prag karşısında da etkisini göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesinde milli futbolcunun performansı merakla bekleniyor.
8 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Oğuz Aydın, ligde bu sezon çıktığı 8 maçta 2 gol ve 3 asist kaydederek toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.