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İsmail Kartal'dan Mason Greenwood açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Mason Greenwood açıklaması
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"OYUNCULARIM SAHADA NE YAPACAĞINI BİLİYOR"

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.

Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."

GREENWOOD AÇIKLAMASI: "HERKES GÖRECEK"

"Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek."

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