İsmail Kartal'dan Mason Greenwood açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları
"OYUNCULARIM SAHADA NE YAPACAĞINI BİLİYOR"
"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.
Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."
GREENWOOD AÇIKLAMASI: "HERKES GÖRECEK"
"Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek."
"OYUNCULARIM SAHADA NE YAPACAĞINI BİLİYOR"
"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.
Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."
GREENWOOD AÇIKLAMASI: "HERKES GÖRECEK"
"Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek."