UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Çek ekibinin genç futbolcusu Pavel Kacor, ülkesinin basınına konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Slavia Prag formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan ve son dakikada attığı golle takımına bir puanı kazandıran 20 yaşındaki futbolcu, yaşadığı duyguları anlatmakta zorlandı.
"UYUYABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"
Çek basınından iSport'a açıklamalarda bulunan Kacor, "Tarif edilemez bir duygu. Omzumdaki sakatlık nedeniyle buraya gelip gelemeyeceğimi bile bilmiyordum. Bu yüzden takımla birlikte deplasmanda Şampiyonlar Ligi atmosferini yaşayabildiğim için çok mutluydum. 80. dakikadan sonra teknik direktör yanıma geldi ve oyuna gireceğimi söyledi. Elbette çok sevindim. Maçın gidişatını lehimize çevirmek istiyordum. Golü attıktan sonra aklımdan neler geçtiğini bile hatırlamıyorum." dedi.
Kariyerinin en özel anını yaşayıp yaşamadığı sorulan genç futbolcu, "Umarım bu kariyerimin zirvesi değil, sadece başlangıcıdır. Çocukken televizyonda futbol maçlarını izlerken böyle anların hayalini kurardım. Bugün burada olmak inanılmaz bir şey. Sanırım bu gece uyuyamayacağım." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE TARAFTARI İNANILMAZ!"
Kadıköy'deki atmosferden etkilendiğini belirten Kacor, Fenerbahçe taraftarlarına övgüler yağdırdı.
Genç futbolcu, "Açıkçası hem rakibin kalitesi hem de taraftarlar beni biraz şaşırttı. Buradaki atmosfer inanılmaz. Taraftarların takımlarını bu şekilde desteklediği bir ortamda ev sahibi futbolcular kendilerini müthiş hissediyordur. Yanımda oturan Mikulas Konecny'ye döndüm ve şaşkınlıkla baktım. Gerçekten üst düzey bir atmosfer! Bunu televizyondan izlemekle canlı yaşamak çok farklı." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜ TÜKENMEYE BAŞLADI"
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında fiziksel olarak üstünlük kurduklarını savunan Kacor, "Biz de kendi kalitemizin farkındayız. Ayrıca maçın sonlarına doğru Fenerbahçeli oyuncuların enerjisi azalmaya başladı. Fiziksel açıdan daha iyi durumdaydık. Bu yüzden maçı lehimize çevirmek istedik." açıklamasını yaptı.
"GUENDOUZI'NİN HATASI BİZİ ATEŞLEDİ"
Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin yaptığı hatanın ardından gelen golü değerlendiren genç oyuncu, "Yedek kulübesinde hepimiz o pozisyonu konuştuk. O gol bizi ateşledi çünkü maça istediğimiz gibi başlayamamıştık. Bizim için çok iyi, onlar içinse kötü oldu." dedi.
"SAHAYA GİRERKEN BİRAZ GERGİNDİM"
Kacor, Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu atmosferin kendisini ilk anlarda etkilediğini de itiraf etti.
20 yaşındaki futbolcu, "Formamı giyip sahaya çıkmaya hazırlanırken atmosfer nedeniyle biraz gergindim. Ancak topa ilk dokunduğum anda bu his üzerimden kalktı. Hem bu anın tadını çıkarmak hem de takımıma daha iyi bir sonuç için yardımcı olmak istiyordum." ifadelerini kullandı.
"OMZUMUZUN DURUMU HEPİMİZİ ŞAŞIRTTI"
Omuz bağlarındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Kacor, tahmin edilenden çok daha kısa sürede iyileştiğini anlattı.
Genç oyuncu, "MR sonrasında en az bir buçuk ay oynayamayacağımı söylediler. Ben de kendimi buna hazırlamıştım. Bir hafta omuz desteği kullandım. Çıkarıldığında hepimiz şaşkına döndük. Omzum beklenenden çok daha iyi durumdaydı. Hareket ettirebiliyordum. Hala tam olarak iyileşmiş değil. Golden sonra yere düştüğümde çok acıdı ama giderek daha iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
"SON ÇAREM HAVAYA ATLAMAKTI"
Fenerbahçe'ye attığı akrobatik golün nasıl geliştiğini de anlatan Kacor, "Emmanuel Ayaosi'nin sağ tarafta topla buluştuğunu gördüm. Orası ceza sahasına orta yapmak için ideal bir bölgeydi. Rakibimin önüne geçmeye çalıştım ama vücudunu kullanarak beni engelledi. O anda topa kafayla yetişemeyeceğimi anladım. Topun geldiğini görünce son çare olarak havaya atlayıp bir şekilde dokunmaya çalıştım. İlk anda topun kaleciye mi çarptığını yoksa ağlara mı gittiğini anlayamadım. Sonrasında yaşadığım duygu tarif edilemezdi." dedi.
"UYUYABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"
Çek basınından iSport'a açıklamalarda bulunan Kacor, "Tarif edilemez bir duygu. Omzumdaki sakatlık nedeniyle buraya gelip gelemeyeceğimi bile bilmiyordum. Bu yüzden takımla birlikte deplasmanda Şampiyonlar Ligi atmosferini yaşayabildiğim için çok mutluydum. 80. dakikadan sonra teknik direktör yanıma geldi ve oyuna gireceğimi söyledi. Elbette çok sevindim. Maçın gidişatını lehimize çevirmek istiyordum. Golü attıktan sonra aklımdan neler geçtiğini bile hatırlamıyorum." dedi.
Kariyerinin en özel anını yaşayıp yaşamadığı sorulan genç futbolcu, "Umarım bu kariyerimin zirvesi değil, sadece başlangıcıdır. Çocukken televizyonda futbol maçlarını izlerken böyle anların hayalini kurardım. Bugün burada olmak inanılmaz bir şey. Sanırım bu gece uyuyamayacağım." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE TARAFTARI İNANILMAZ!"
Kadıköy'deki atmosferden etkilendiğini belirten Kacor, Fenerbahçe taraftarlarına övgüler yağdırdı.
Genç futbolcu, "Açıkçası hem rakibin kalitesi hem de taraftarlar beni biraz şaşırttı. Buradaki atmosfer inanılmaz. Taraftarların takımlarını bu şekilde desteklediği bir ortamda ev sahibi futbolcular kendilerini müthiş hissediyordur. Yanımda oturan Mikulas Konecny'ye döndüm ve şaşkınlıkla baktım. Gerçekten üst düzey bir atmosfer! Bunu televizyondan izlemekle canlı yaşamak çok farklı." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜ TÜKENMEYE BAŞLADI"
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında fiziksel olarak üstünlük kurduklarını savunan Kacor, "Biz de kendi kalitemizin farkındayız. Ayrıca maçın sonlarına doğru Fenerbahçeli oyuncuların enerjisi azalmaya başladı. Fiziksel açıdan daha iyi durumdaydık. Bu yüzden maçı lehimize çevirmek istedik." açıklamasını yaptı.
"GUENDOUZI'NİN HATASI BİZİ ATEŞLEDİ"
Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin yaptığı hatanın ardından gelen golü değerlendiren genç oyuncu, "Yedek kulübesinde hepimiz o pozisyonu konuştuk. O gol bizi ateşledi çünkü maça istediğimiz gibi başlayamamıştık. Bizim için çok iyi, onlar içinse kötü oldu." dedi.
"SAHAYA GİRERKEN BİRAZ GERGİNDİM"
Kacor, Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu atmosferin kendisini ilk anlarda etkilediğini de itiraf etti.
20 yaşındaki futbolcu, "Formamı giyip sahaya çıkmaya hazırlanırken atmosfer nedeniyle biraz gergindim. Ancak topa ilk dokunduğum anda bu his üzerimden kalktı. Hem bu anın tadını çıkarmak hem de takımıma daha iyi bir sonuç için yardımcı olmak istiyordum." ifadelerini kullandı.
"OMZUMUZUN DURUMU HEPİMİZİ ŞAŞIRTTI"
Omuz bağlarındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Kacor, tahmin edilenden çok daha kısa sürede iyileştiğini anlattı.
Genç oyuncu, "MR sonrasında en az bir buçuk ay oynayamayacağımı söylediler. Ben de kendimi buna hazırlamıştım. Bir hafta omuz desteği kullandım. Çıkarıldığında hepimiz şaşkına döndük. Omzum beklenenden çok daha iyi durumdaydı. Hareket ettirebiliyordum. Hala tam olarak iyileşmiş değil. Golden sonra yere düştüğümde çok acıdı ama giderek daha iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
"SON ÇAREM HAVAYA ATLAMAKTI"
Fenerbahçe'ye attığı akrobatik golün nasıl geliştiğini de anlatan Kacor, "Emmanuel Ayaosi'nin sağ tarafta topla buluştuğunu gördüm. Orası ceza sahasına orta yapmak için ideal bir bölgeydi. Rakibimin önüne geçmeye çalıştım ama vücudunu kullanarak beni engelledi. O anda topa kafayla yetişemeyeceğimi anladım. Topun geldiğini görünce son çare olarak havaya atlayıp bir şekilde dokunmaya çalıştım. İlk anda topun kaleciye mi çarptığını yoksa ağlara mı gittiğini anlayamadım. Sonrasında yaşadığım duygu tarif edilemezdi." dedi.