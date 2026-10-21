Detroit Pistons'tan müthiş geri dönüş! Celtics'i devirdi

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'de 2026-2027 sezonunun açılış mücadelesinde Detroit Pistons ile Boston Celtics karşı karşıya geldi.
Detroit Pistons, sahasında oynadığı karşılaşmada 21 sayılık farkı kapatarak Boston Celtics'i 121-113 mağlup etti ve yeni sezona galibiyetle başladı.
CUNNINGHAM'DAN 22 SAYI, 8 ASİST
Detroit Pistons'ta Cade Cunningham, 22 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Ev sahibi ekipte Jalen Duren, 22 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Javonte Green 19 sayı, Ausar Thompson ise 11 sayı, 9 ribaund ve 5 asistlik katkı sağladı.
Detroit'te Duncan Robinson da mücadeleyi 21 sayıyla tamamladı.
CELTICS'E TATUM YETMEDİ
Boston Celtics'te Jayson Tatum, 13 sayı, 4 ribaund ve 11 asistle mücadele etti.
Konuk ekipte Paul George 38 sayı ve 6 ribaundla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Derrick White 17 sayı ve 7 asist, Payton Pritchard ise 17 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
Boston Celtics, Paul George'un etkili performansına rağmen 21 sayılık üstünlüğünü koruyamayarak sezona mağlubiyetle başladı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Detroit Pistons, NBA'deki bir sonraki maçında 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 03.00'te Miami Heat'e konuk olacak.
Boston Celtics ise 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 02.00'de sahasında New York Knicks'i ağırlayacak.
Detroit Pistons, sahasında oynadığı karşılaşmada 21 sayılık farkı kapatarak Boston Celtics'i 121-113 mağlup etti ve yeni sezona galibiyetle başladı.
CUNNINGHAM'DAN 22 SAYI, 8 ASİST
Detroit Pistons'ta Cade Cunningham, 22 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Ev sahibi ekipte Jalen Duren, 22 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Javonte Green 19 sayı, Ausar Thompson ise 11 sayı, 9 ribaund ve 5 asistlik katkı sağladı.
Detroit'te Duncan Robinson da mücadeleyi 21 sayıyla tamamladı.
CELTICS'E TATUM YETMEDİ
Boston Celtics'te Jayson Tatum, 13 sayı, 4 ribaund ve 11 asistle mücadele etti.
Konuk ekipte Paul George 38 sayı ve 6 ribaundla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Derrick White 17 sayı ve 7 asist, Payton Pritchard ise 17 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
Boston Celtics, Paul George'un etkili performansına rağmen 21 sayılık üstünlüğünü koruyamayarak sezona mağlubiyetle başladı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Detroit Pistons, NBA'deki bir sonraki maçında 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 03.00'te Miami Heat'e konuk olacak.
Boston Celtics ise 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 02.00'de sahasında New York Knicks'i ağırlayacak.