Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, karşılaşmanın henüz başında attığı golle tarihe geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin 4.dakikasında rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken gol atan oyuncusu oldu.
AVRUPA'DA BİR İLK
Oğuz Aydın, bu golle Avrupa kupaları kariyerinde de ilk kez gol sevinci yaşadı.
AVRUPA'DA BİR İLK
Oğuz Aydın, bu golle Avrupa kupaları kariyerinde de ilk kez gol sevinci yaşadı.