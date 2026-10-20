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Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı konuk ettiği karşılaşmada fileleri havalandıran Oğuz Aydın, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golüne imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, karşılaşmanın henüz başında attığı golle tarihe geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin 4.dakikasında rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken gol atan oyuncusu oldu.

AVRUPA'DA BİR İLK

Oğuz Aydın, bu golle Avrupa kupaları kariyerinde de ilk kez gol sevinci yaşadı.

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