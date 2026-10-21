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Galatasaray'da bir numaralı tehdit Osimhen

Lille - Galatasaray maçı Fransa'da gündem oldu. Fransız basını, mücadeleyi analiz etti ve Galatasaray'ın bir numaralı tehdidinin Osimhen olduğunu yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 08:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da bir numaralı tehdit Osimhen
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçı da kaybeden Galatasaray ve Lille, bugün (Çarşamba) Fransa'da karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız basını bu önemli karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıları detaylı bir şekilde analiz etti. Yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'ın kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaramamışlardı. Bu sezon Devler Ligi'ne kötü başladılar; ama bu, onların iyi bir kadroya sahip olmadıkları anlamına gelmiyor.

Savunmada, orta sahada ve forvette Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşayan oyuncuları var. Ama Galatasaray'ın 1 numaralı tehdidi Victor Osimhen olacak. Sarı-kırmızılı takım, tüm planı Osimhen üzerine yapıyor. Nijeryalı yıldızın göstereceği performans maçın dengesini belirleyecek. Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, bugün ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı sahaya çıkacak. Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti."  

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