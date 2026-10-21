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Milan Skriniar: "Buna biz izin verdik"

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Slavia Prag maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 01:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Milan Skriniar: 'Buna biz izin verdik'
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Milan Skriniar
Milan Skriniar
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Slavia Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İZİN VERDİK"

Karşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını belirten Skriniar, "Maça gerçekten çok iyi, tam da istediğimiz gibi başladık. Harika bir başlangıç yaptık ancak Slavia'nın yeniden oyuna ortak olmasına izin verdik" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ZOR OLDU"

İkinci yarıda özellikle ikinci toplarda sorun yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli savunmacı, şöyle devam etti:

"İkinci yarıda ikinci toplar için girdiğimiz mücadelelerin çok fazlasını kaybettik. Slavia, maçtan bir şeyler çıkarabileceğine inanmaya başladı. Harika ve mücadeleci bir takımları var, sonunda da golü buldular. Bizi sürekli baskı altında tuttular ve bu bizim için zor oldu."

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