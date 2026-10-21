Provod: 'Fenerbahçe'ye golümü unutmam'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Slavia Prag'da kaptan Lukáš Provod, karşılaşmanın ardından Nova Sport'a konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Provod, Fenerbahçe karşısında gösterdikleri geri dönüşten dolayı takım arkadaşlarını kutladı.
"BÖYLE BİR ATMOSFERDE GERİ DÖNMEK KOLAY DEĞİL"
Karşılaşmanın ilk bölümünü değerlendiren Provod, "Maçın başlangıcı çılgıncaydı, bizim için korkunçtu. Maça hiç iyi giremedik. Soyunma odasında karşılaşmaya güçlü başlamamız gerektiğini konuşmuştuk ancak bir anda ev sahibi takım 2-0 öne geçti. Böyle bir atmosferde geri dönmek kolay değil. Bu yüzden bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyiyor. Verdikleri reaksiyon için hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BU GOLÜ HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"
Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe karşısında atan Provod, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Çek futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. Bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golüm ve hayatım boyunca unutmayacağım. Takımıma katkı sağladığım için mutluyum. İkinci yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.
"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"
Fenerbahçe karşısında daha fazla gol bulabileceklerini belirten Slavia Prag kaptanı, "Bazı anlarda biraz fazla gergin olmamız üzücüydü. Sahada değerlendirebileceğimiz boş alanlar vardı. Daha fazla gol atabilirdik." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
"BÖYLE BİR ATMOSFERDE GERİ DÖNMEK KOLAY DEĞİL"
Karşılaşmanın ilk bölümünü değerlendiren Provod, "Maçın başlangıcı çılgıncaydı, bizim için korkunçtu. Maça hiç iyi giremedik. Soyunma odasında karşılaşmaya güçlü başlamamız gerektiğini konuşmuştuk ancak bir anda ev sahibi takım 2-0 öne geçti. Böyle bir atmosferde geri dönmek kolay değil. Bu yüzden bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyiyor. Verdikleri reaksiyon için hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BU GOLÜ HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"
Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe karşısında atan Provod, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Çek futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. Bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golüm ve hayatım boyunca unutmayacağım. Takımıma katkı sağladığım için mutluyum. İkinci yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.
"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"
Fenerbahçe karşısında daha fazla gol bulabileceklerini belirten Slavia Prag kaptanı, "Bazı anlarda biraz fazla gergin olmamız üzücüydü. Sahada değerlendirebileceğimiz boş alanlar vardı. Daha fazla gol atabilirdik." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.