Konate'den Mourinho ve kupa sözleri

Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Ibrahima Konate, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KUPA İÇİN GELDİM"
Real Madrid'e geldiğinden bu yana durumun kendisi için iyi gittiğini söyleyen Konate, "Herkes bana çok iyi davranıyor ama en önemlisi kazanmak. Real Madrid'e kupa kazanmak için geldim." diye konuştu.
Fransız stoper, "Real Madrid, buraya gelmeden önce beklediğimden daha büyük bir kulüp. Her şey çok daha büyük bir boyut kazanıyor ve dünyanın her yerinden insanlar bizim hakkımızda konuşuyor." dedi.
JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI
Teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Konate, "Jose Mourinho harika bir teknik direktör. Çok az kişinin sahip olduğu bir karizması var. Konuşmasına gerek yok, herkes ona saygı duyuyor ve onunla birlikte başarıya ulaşmak istiyor." açıklamasını yaptı.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana durumun kendisi için iyi gittiğini söyleyen Konate, "Herkes bana çok iyi davranıyor ama en önemlisi kazanmak. Real Madrid'e kupa kazanmak için geldim." diye konuştu.
Fransız stoper, "Real Madrid, buraya gelmeden önce beklediğimden daha büyük bir kulüp. Her şey çok daha büyük bir boyut kazanıyor ve dünyanın her yerinden insanlar bizim hakkımızda konuşuyor." dedi.
JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI
Teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Konate, "Jose Mourinho harika bir teknik direktör. Çok az kişinin sahip olduğu bir karizması var. Konuşmasına gerek yok, herkes ona saygı duyuyor ve onunla birlikte başarıya ulaşmak istiyor." açıklamasını yaptı.