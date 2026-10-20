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Juventus için iki aday: Inzaghi ve Farioli

Juventus'un Luciano Spalletti ile yola devam etme kararı aldığı, ancak geleceğe yönelik teknik direktör seçeneklerini de değerlendirdiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin gündeminde Simone Inzaghi ve Francesco Farioli'nin bulunduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 17:08 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler
Juventus için iki aday: Inzaghi ve Farioli
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Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Repubblica'nın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, mevcut durumda teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlamıyor. Spalletti'ye güvenini koruyan kulübün, süreci izleyerek hareket edeceği ifade edildi.

CONTE İÇİN YÖNETİMİN TAVRI FARKLI

Taraftarların takımın başında yeniden görmek istediği Antonio Conte'nin ise yönetimin acil çözüm seçenekleri arasında bulunmadığı aktarıldı. İtalyan teknik adamın isminin tribünlerde öne çıkmasına rağmen kulüp yöneticilerinin bu yönde bir girişim düşünmediği kaydedildi.

GEÇİCİ ÇÖZÜMDE PIOLI SEÇENEĞİ

Haberde, sezon içerisinde geçici bir teknik direktöre ihtiyaç duyulması halinde Stefano Pioli'nin değerlendirilebileceği belirtildi.

Pioli'nin, Massara ile Milan'da şampiyonluk yaşadığı dönemde birlikte çalışmış olmasının bu seçenek açısından önem taşıdığı vurgulandı.

UZUN VADELİ PLANDA İKİ İSİM

Juventus'un geleceğe yönelik teknik direktör arayışında ise Al-Hilal'i çalıştıran Simone Inzaghi ile Porto'nun başındaki Francesco Farioli'nin isimlerinin öne çıktığı ileri sürüldü.

İtalyan ekibinin şimdilik Spalletti ile devam edeceği, olası bir değişiklik durumunda ise kısa ve uzun vadeli seçenekleri ayrı ayrı değerlendireceği ifade edildi.

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