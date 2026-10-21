Italiano'dan savunmada değişiklik! Sürpriz isim ilk 11'e girebilir

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde 3. kez kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsi deplasmanda geldi.
Beşiktaş'ın sezon başına göre özellikle defansif açıdan problemlerinin olduğu görüldü.
KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Vincenzo İtaliano'nun ekibi, oynadığı son 5 mücadelede de kalesini gole kapatamadı.
Süper Lig'de Amed'den 3, Kocaeli'den 1, Trabzonspor'dan 2 gol yiyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Marsilya'dan 1, Hoffenheim'dan ise 2 golü kalesinde gördü.
ITALIANO ÇÖZÜM ARIYOR
Beşiktaş oynadığı ilk 11 maçta kalesinde sadece 5 gol görmüştü.
TABLO TERSİNE DÖNDÜ
İlk 5 müsabakada ağlarını düşürmeyen siyah-beyazlı ekibin son dönemdeki 5 maçında tablo tersine döndü.
CRYSTAL PALACE MAÇINDA ŞANS VEREBİLİR
Defanstaki soruna çözüm arayan teknik direktör Italiano, Crystal Palace karşısında stoperde Ümit Akdağ'a şans verebilir.
Beşiktaş'ın sezon başına göre özellikle defansif açıdan problemlerinin olduğu görüldü.
KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Vincenzo İtaliano'nun ekibi, oynadığı son 5 mücadelede de kalesini gole kapatamadı.
Süper Lig'de Amed'den 3, Kocaeli'den 1, Trabzonspor'dan 2 gol yiyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Marsilya'dan 1, Hoffenheim'dan ise 2 golü kalesinde gördü.
ITALIANO ÇÖZÜM ARIYOR
Beşiktaş oynadığı ilk 11 maçta kalesinde sadece 5 gol görmüştü.
TABLO TERSİNE DÖNDÜ
İlk 5 müsabakada ağlarını düşürmeyen siyah-beyazlı ekibin son dönemdeki 5 maçında tablo tersine döndü.
CRYSTAL PALACE MAÇINDA ŞANS VEREBİLİR
Defanstaki soruna çözüm arayan teknik direktör Italiano, Crystal Palace karşısında stoperde Ümit Akdağ'a şans verebilir.