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Italiano'dan savunmada değişiklik! Sürpriz isim ilk 11'e girebilir

Trabzonspor yenilgisiyle sarsılan Beşiktaş, son 5 maçında kalesinde 9 gol gördü. Savunmadaki sorunlara çözüm arayan teknik direktör Vincenzo Italiano, Crystal Palace karşısında defans hattında değişikliğe gidebilir.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Italiano'dan savunmada değişiklik! Sürpriz isim ilk 11'e girebilir
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde 3. kez kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsi deplasmanda geldi.

Beşiktaş'ın sezon başına göre özellikle defansif açıdan problemlerinin olduğu görüldü.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Vincenzo İtaliano'nun ekibi, oynadığı son 5 mücadelede de kalesini gole kapatamadı.

Süper Lig'de Amed'den 3, Kocaeli'den 1, Trabzonspor'dan 2 gol yiyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Marsilya'dan 1, Hoffenheim'dan ise 2 golü kalesinde gördü.

ITALIANO ÇÖZÜM ARIYOR

Beşiktaş oynadığı ilk 11 maçta kalesinde sadece 5 gol görmüştü.

TABLO TERSİNE DÖNDÜ

İlk 5 müsabakada ağlarını düşürmeyen siyah-beyazlı ekibin son dönemdeki 5 maçında tablo tersine döndü.

CRYSTAL PALACE MAÇINDA ŞANS VEREBİLİR

Defanstaki soruna çözüm arayan teknik direktör Italiano, Crystal Palace karşısında stoperde Ümit Akdağ'a şans verebilir.

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