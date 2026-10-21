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Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan Sissoko ve Jeffries açıklaması

Beşiktaş Basketbol Takımı, sakatlıkları bulunan Mady Sissoko ve DaQuan Jeffries hakkında açıklama yayınladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 01:02
Haber: Sporx.com
Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan Sissoko ve Jeffries açıklaması
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlığını atlatan Mady Sissoko'nun bireysel antrenmanlara hazır hale geldiği, DaQuan Jeffries'in ise 20 gün içinde takıma katılmasının planlandığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sözleşmesi 11 Eylül tarihinde dondurulmuştu. Sağlık ekibimizin yaptığı değerlendirme sonucunda Sissoko'nun, rahatsızlığıyla alakalı değerleri normale inmiş ve oyuncumuz sağlık sorununu atlatarak bireysel kuvvet antrenmanlarına başlamaya hazır duruma gelmiştir." denildi.

Valencia Basket karşılaşmasında sol el bileğinde sakatlık yaşayan DaQuan Jeffries'in durumuyla ilgili olarak, "25 Eylül tarihinde oynadığımız Valencia karşılaşmasında sol el bileğinde sakatlık yaşayan ve operasyon geçiren oyuncumuz DaQuan Jeffries, bireysel kuvvet çalışmalarına devam etmekte olup önümüzdeki 15-20 gün içerisinde takımımıza katılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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