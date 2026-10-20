Galatasaray'da Singo gelişmesi

Galatasaray'da Wilfried Singo, pazartesi ve salı günleri takımla birlikte çalıştı. Fildişili savunma oyuncusu, idmanların tamamında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 25 yaşındaki futbolcu, bu gelişmelerin ardından Lille ile oynanacak maç öncesi kamp kadrosuna dahil edildi. Singo'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.
Lille ile oynanacak maçta kamp kadrosunda yer alan Singo'nun, ligdeki Fenerbahçe derbisine kadar yüzde yüz hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.
Lille ile oynanacak maçta kamp kadrosunda yer alan Singo'nun, ligdeki Fenerbahçe derbisine kadar yüzde yüz hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.