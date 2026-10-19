Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Beşiktaş
0
Dün
BİTTİ
Karagümrük
1
Keçiörengücü
2
Dün
BİTTİ
Manisa FK
3
Muğlaspor
4
Dün
BİTTİ
Bursaspor
2
Pendikspor
0
Dün
BİTTİ
Esenler Erokspor
4
Mardin 1969 Spor
2
Dün
BİTTİ
Tottenham
3
Coventry City
1
Dün
BİTTİ
Getafe
1
Rayo Vallecano
1
Dün
BİTTİ
Monza
4
Cagliari
0
Dün
BİTTİ
Parma
0
Torino
3
Dün
BİTTİ
Braga
1
Gil Vicente
2

Rıdvan Yılmaz: "Çok kötü oynamadık!"

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, mücadeleyi değerlendirdi. Milli futbolcu, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rıdvan Yılmaz: 'Çok kötü oynamadık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zorlu bir mücadele beklediklerini belirten Rıdvan Yılmaz, takımının performansının kötü olmadığını ancak gol yollarında etkisiz kaldıklarını ifade etti.

"POZİSYONLARIMIZ VARDI AMA SKORU BULAMADIK"

Rıdvan Yılmaz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok kötü oynamadık, pozisyonlarımız vardı ama skoru bulamadık. Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.