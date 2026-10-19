Rıdvan Yılmaz: 'Çok kötü oynamadık!'

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zorlu bir mücadele beklediklerini belirten Rıdvan Yılmaz, takımının performansının kötü olmadığını ancak gol yollarında etkisiz kaldıklarını ifade etti.
"POZİSYONLARIMIZ VARDI AMA SKORU BULAMADIK"
Rıdvan Yılmaz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok kötü oynamadık, pozisyonlarımız vardı ama skoru bulamadık. Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
"POZİSYONLARIMIZ VARDI AMA SKORU BULAMADIK"
Rıdvan Yılmaz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok kötü oynamadık, pozisyonlarımız vardı ama skoru bulamadık. Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.