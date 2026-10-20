Kyrie Irving, basketbol sevgisini koruduğunu ancak NBA'in değişen yapısı, lig çevresindeki yoğun gündem ve ailesine daha fazla zaman ayırma isteği nedeniyle LeBron James gibi 40'lı yaşlarına kadar oynamayı düşünmediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Basketbolu ve rekabeti hâlâ sevdiğini vurgulayan Irving, günümüz NBA'inin 2011 yılında adım attığı ligden farklı olduğunu belirtti:
"Sosyal medya ve giderek yaygınlaşan bahis var. Burası çocukken âşık olduğum NBA ile aynı değil. Bunun çok farkındayım.
Bunu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Ama ben lige girdiğimde bilgi sızdırma ve bahis konularıyla ilgili toplantılar yapmıyorduk. Sosyal medyada yaşanan bu meseleleri konuşmuyorduk. Ruh sağlığı ise yabancı bir kavram gibiydi. 2011'de kimse bundan söz etmiyordu.
Oyunun değiştiğini düşünüyorum. Daha az insani, daha fazla robotik hale geldi."
Irving, kariyerinin kalan bölümünü değerlendirirken yalnızca sahada olup bitenlere bakmadığını söyledi:
"Önümdeki birkaç yıla bakarken kendime şunu soruyorum: İşin bu tarafını gerçekten seviyor muyum?
Oynamayı seviyorum, rekabeti seviyorum. Ama bunun etrafında dönen bütün o gürültüyü seviyor muyum?"
Uzun yıllar boyunca oynamayı sürdüren meslektaşlarına saygı duyduğunu belirten yıldız guard, herkesle aynı bakış açısını paylaşmadığını ifade etti:
"O arkadaşları seviyorum ama bazı konularda aynı şekilde düşünmüyorum.
Lige 19 yaşında girdim ve 16 yıldır oynuyorum. NBA'i hayatımda doğru yere koyabildim. Kariyerimin süresini başkalarıyla karşılaştırmıyorum. İçimde hâlâ ne kadar sevgi kaldığına bakıyorum ve mesele yalnızca basketbol değil."
Irving, basketbola duyduğu sevgi ile NBA'de oynamaya devam etme isteğini ayrı değerlendirdiğini vurguladı:
"Konumumun, amacımın, temsil ettiğim şeylerin ve NBA'de oynamanın çok farkındayım.
Basketbola olan sevgim hiç sönmeyecek. Ama kendimi 42-43 yaşında NBA'de oynarken görmüyorum."
2011 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Irving, ligdeki 16. sezonuna hazırlanıyor.
"Sosyal medya ve giderek yaygınlaşan bahis var. Burası çocukken âşık olduğum NBA ile aynı değil. Bunun çok farkındayım.
Bunu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Ama ben lige girdiğimde bilgi sızdırma ve bahis konularıyla ilgili toplantılar yapmıyorduk. Sosyal medyada yaşanan bu meseleleri konuşmuyorduk. Ruh sağlığı ise yabancı bir kavram gibiydi. 2011'de kimse bundan söz etmiyordu.
Oyunun değiştiğini düşünüyorum. Daha az insani, daha fazla robotik hale geldi."
Irving, kariyerinin kalan bölümünü değerlendirirken yalnızca sahada olup bitenlere bakmadığını söyledi:
"Önümdeki birkaç yıla bakarken kendime şunu soruyorum: İşin bu tarafını gerçekten seviyor muyum?
Oynamayı seviyorum, rekabeti seviyorum. Ama bunun etrafında dönen bütün o gürültüyü seviyor muyum?"
Uzun yıllar boyunca oynamayı sürdüren meslektaşlarına saygı duyduğunu belirten yıldız guard, herkesle aynı bakış açısını paylaşmadığını ifade etti:
"O arkadaşları seviyorum ama bazı konularda aynı şekilde düşünmüyorum.
Lige 19 yaşında girdim ve 16 yıldır oynuyorum. NBA'i hayatımda doğru yere koyabildim. Kariyerimin süresini başkalarıyla karşılaştırmıyorum. İçimde hâlâ ne kadar sevgi kaldığına bakıyorum ve mesele yalnızca basketbol değil."
Irving, basketbola duyduğu sevgi ile NBA'de oynamaya devam etme isteğini ayrı değerlendirdiğini vurguladı:
"Konumumun, amacımın, temsil ettiğim şeylerin ve NBA'de oynamanın çok farkındayım.
Basketbola olan sevgim hiç sönmeyecek. Ama kendimi 42-43 yaşında NBA'de oynarken görmüyorum."
2011 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Irving, ligdeki 16. sezonuna hazırlanıyor.