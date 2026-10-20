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Galatasaray'ın Lille kadrosu açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 15:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın Lille kadrosu açıklandı!
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Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao, kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise kadroya dahil edildi.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu mücadelede yer alamayacak.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.




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