Azerbaycan'da Sabah'ı Guirassy üzdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sabah FK ile Borussia Dortmund, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Borussia Dortmund, 10. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Sabah FK, 39. dakikada Aden McCarthy'nin kaydettiği golle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Borussia Dortmund, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Serhou Guirassy'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alman ekibi sahadan üç puanla ayrıldı.
DORTMUND 6 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini alan Borussia Dortmund, puanını 6'ya yükseltti. Organizasyondaki ikinci mağlubiyetini yaşayan Sabah FK ise 3 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLAR
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım'da sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Sabah FK ise aynı tarihte Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak.
Alman ekibi, ligdeki bir sonraki maçında 24 Ekim'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sabah FK ise 25 Ekim'de Azerbaycan Premier Ligi'nde Karabağ'ı konuk edecek.
İkinci yarıya etkili başlayan Borussia Dortmund, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Serhou Guirassy'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alman ekibi sahadan üç puanla ayrıldı.
DORTMUND 6 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini alan Borussia Dortmund, puanını 6'ya yükseltti. Organizasyondaki ikinci mağlubiyetini yaşayan Sabah FK ise 3 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLAR
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım'da sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Sabah FK ise aynı tarihte Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak.
Alman ekibi, ligdeki bir sonraki maçında 24 Ekim'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sabah FK ise 25 Ekim'de Azerbaycan Premier Ligi'nde Karabağ'ı konuk edecek.