Milwaukee Bucks, geçtiğimiz sezon takımın asist lideri ve en skorer ikinci oyuncusu olan Kevin Porter Jr.'ı serbest bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karar, NBA'in kadroların son halini bildirmek için belirlediği sürenin dolmasından önce alındı.
Bucks, yeni sezonun ilk maçını çarşamba günü deplasmanda Washington Wizards'a karşı oynayacak.
Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon yalnızca 38 maçta forma giyebilen Porter, oynadığı karşılaşmalarda önemli katkı vermişti.
Yaklaşık 1,96 metre boyundaki guard, 17,4 sayı, 7,4 asist, 5,2 ribaund ve 2,2 top çalma ortalamaları yakaladı.
Porter, maç başına asistte takımın lideri olurken sayı ortalamasında da ikinci sırada yer aldı.
Yaz döneminde Giannis Antetokounmpo'yu Miami Heat'e takas eden Milwaukee, iki kez MVP seçilen yıldızının yokluğundaki ilk sezonuna hazırlanırken guard rotasyonunda çok sayıda seçeneğe sahipti.
Porter'ın ayrılığıyla çaylak Brayden Burries ve 20 yaşındaki Kasparas Jakucionis gibi genç oyunculara daha fazla süre açılması bekleniyor.
Bu isimler, takımda kalan Ryan Rollins ve 2025 All-Star'ı Tyler Herro ile birlikte arka alan rotasyonunu oluşturacak.
Jakucionis ve Herro, Antetokounmpo takası kapsamında Milwaukee'ye katılmıştı.
Bucks, Arizona çıkışlı Burries'i ise bu yılki draftta 10. sıradan seçmişti.
Bucks, yeni sezonun ilk maçını çarşamba günü deplasmanda Washington Wizards'a karşı oynayacak.
Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon yalnızca 38 maçta forma giyebilen Porter, oynadığı karşılaşmalarda önemli katkı vermişti.
Yaklaşık 1,96 metre boyundaki guard, 17,4 sayı, 7,4 asist, 5,2 ribaund ve 2,2 top çalma ortalamaları yakaladı.
Porter, maç başına asistte takımın lideri olurken sayı ortalamasında da ikinci sırada yer aldı.
Yaz döneminde Giannis Antetokounmpo'yu Miami Heat'e takas eden Milwaukee, iki kez MVP seçilen yıldızının yokluğundaki ilk sezonuna hazırlanırken guard rotasyonunda çok sayıda seçeneğe sahipti.
Porter'ın ayrılığıyla çaylak Brayden Burries ve 20 yaşındaki Kasparas Jakucionis gibi genç oyunculara daha fazla süre açılması bekleniyor.
Bu isimler, takımda kalan Ryan Rollins ve 2025 All-Star'ı Tyler Herro ile birlikte arka alan rotasyonunu oluşturacak.
Jakucionis ve Herro, Antetokounmpo takası kapsamında Milwaukee'ye katılmıştı.
Bucks, Arizona çıkışlı Burries'i ise bu yılki draftta 10. sıradan seçmişti.