Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Bucks, Kevin Porter Jr. ile yollarını ayırdı

Milwaukee Bucks, sezon açılışı kadrosunu şekillendirirken Kevin Porter Jr. ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bucks, Kevin Porter Jr. ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milwaukee Bucks, geçtiğimiz sezon takımın asist lideri ve en skorer ikinci oyuncusu olan Kevin Porter Jr.'ı serbest bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karar, NBA'in kadroların son halini bildirmek için belirlediği sürenin dolmasından önce alındı.

Bucks, yeni sezonun ilk maçını çarşamba günü deplasmanda Washington Wizards'a karşı oynayacak.

Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon yalnızca 38 maçta forma giyebilen Porter, oynadığı karşılaşmalarda önemli katkı vermişti.

Yaklaşık 1,96 metre boyundaki guard, 17,4 sayı, 7,4 asist, 5,2 ribaund ve 2,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Porter, maç başına asistte takımın lideri olurken sayı ortalamasında da ikinci sırada yer aldı.

Yaz döneminde Giannis Antetokounmpo'yu Miami Heat'e takas eden Milwaukee, iki kez MVP seçilen yıldızının yokluğundaki ilk sezonuna hazırlanırken guard rotasyonunda çok sayıda seçeneğe sahipti.

Porter'ın ayrılığıyla çaylak Brayden Burries ve 20 yaşındaki Kasparas Jakucionis gibi genç oyunculara daha fazla süre açılması bekleniyor.

Bu isimler, takımda kalan Ryan Rollins ve 2025 All-Star'ı Tyler Herro ile birlikte arka alan rotasyonunu oluşturacak.

Jakucionis ve Herro, Antetokounmpo takası kapsamında Milwaukee'ye katılmıştı.

Bucks, Arizona çıkışlı Burries'i ise bu yılki draftta 10. sıradan seçmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.