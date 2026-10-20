Fenerbahçe U19, Slavia Prag U19'a mağlup!

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe U19, Slavia Prag U19'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İKİ GOL YEDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe U19, 8. dakikada Alaettin Ekici'nin golüyle öne geçti. Ancak Slavia Prag U19, 16. dakikada Masek ve 22. dakikada Potmesil'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, Çekya temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.
SLAVIA PRAG FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Slavia Prag U19, 72. dakikada Belzik'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 sona erdi.
FENERBAHÇE PUAN ALAMADI
Bu sonuçla Slavia Prag U19, UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı üç maçın tamamını kazanarak 9 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe U19 ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak puansız kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe U19, 8. dakikada Alaettin Ekici'nin golüyle öne geçti. Ancak Slavia Prag U19, 16. dakikada Masek ve 22. dakikada Potmesil'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, Çekya temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.
SLAVIA PRAG FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Slavia Prag U19, 72. dakikada Belzik'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 sona erdi.
FENERBAHÇE PUAN ALAMADI
Bu sonuçla Slavia Prag U19, UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı üç maçın tamamını kazanarak 9 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe U19 ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak puansız kaldı.