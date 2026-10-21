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Fenerbahçe tribünlerinde "İsmail Kartal istifa" tezahüratları

Fenerbahçe taraftarları, Slavia Prag'ın 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından "İsmail istifa" tezahüratlarıyla teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 21:41 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 01:04
Fenerbahçe tribünlerinde 'İsmail Kartal istifa' tezahüratları
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Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ın 90. dakikada bulduğu beraberlik golü sonrası tepkilerini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.

İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.



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