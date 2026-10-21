Fenerbahçe tribünlerinde 'İsmail Kartal istifa' tezahüratları

Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ın 90. dakikada bulduğu beraberlik golü sonrası tepkilerini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.
İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.
İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.