Jindrich Trpisovsky: 'Kadıköy'de birbirimizi duyamadık'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR MAÇ ÇIKARDIK"
Son dakikada gelen beraberlik golü nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Trpisovsky, takımının gösterdiği mücadeleyi değerlendirdi.
"Çok mutlu olduk. Oyuncularla konuştuğumda onlara harika bir maç çıkardığımızı söyledim. Bir önceki maçta Sabah'a karşı başarısız olmuştuk. Genç oyuncularımız var. İlk 11 dakikada 2 gol yedik. Böyle bir başlangıç istemiyorduk."
"SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETMELİYDİK"
Takımının erken gelen gollere rağmen mücadeleyi bırakmadığını ifade eden Çek teknik adam, şu sözleri kullandı:
"Ama maç esnasında konuştuğumuzda son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. 2 gol yedikten sonra mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Kalemize atılan şutlar tehlikeli oldu. Maçın başında bu anlamda kötü hissediyordum."
"İLK 20 DAKİKADA BİRBİRİMİZİ DUYAMADIK"
Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere dikkat çeken Trpisovsky, karşılaşmanın ilk bölümünde oyuncularıyla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.
"Maçın başında birbirimizle iletişim kuramadık. Ama sonrasında tribünler biraz daha susunca daha iyi iletişim kurduk. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada 10 metre içinde kimseye bir şey söyleyemedik. Oyuncularla birbirimizi duyamadık."
"FENERBAHÇE'NİN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR"
Fenerbahçe'nin kadro kalitesine de değinen Jindrich Trpisovsky, kendi takımlarının hücumda daha etkili olabileceğini belirtti.
"İlk bölümde doğru savunmayı yapamadık ve 2 gol yedik. Daha çok atak yapabilirdik. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok önemli oyuncular var. Biraz daha atak oynayıp daha hareketli olabilirdik."
LUKAKU İLE NE KONUŞTULAR?
"Maçın ardından Romelu Lukaku ile sarıldınız. Birbirinize neler söylediniz?" sorusuna yanıt veren Jindrich Trpisovsky şu ifadeleri kullandı.
"Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Inter'de oynadığı dönemde, ilk maçımızın hemen ardından yanıma gelmişti. Bugün de takımımızın mentalitesini ve ortaya koyduğu büyük mücadele ruhunu çok övdü.
Bazen takım olarak yeterince kaliteli olmasak bile bu mücadeleci ruhu her zaman içimizde taşıdığımızı söyledi. Geri kalan konuştuklarımız ise özel, onları paylaşmak istemiyorum."
"HARİKA BİR MAÇ ÇIKARDIK"
Son dakikada gelen beraberlik golü nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Trpisovsky, takımının gösterdiği mücadeleyi değerlendirdi.
"Çok mutlu olduk. Oyuncularla konuştuğumda onlara harika bir maç çıkardığımızı söyledim. Bir önceki maçta Sabah'a karşı başarısız olmuştuk. Genç oyuncularımız var. İlk 11 dakikada 2 gol yedik. Böyle bir başlangıç istemiyorduk."
"SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETMELİYDİK"
Takımının erken gelen gollere rağmen mücadeleyi bırakmadığını ifade eden Çek teknik adam, şu sözleri kullandı:
"Ama maç esnasında konuştuğumuzda son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. 2 gol yedikten sonra mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Kalemize atılan şutlar tehlikeli oldu. Maçın başında bu anlamda kötü hissediyordum."
"İLK 20 DAKİKADA BİRBİRİMİZİ DUYAMADIK"
Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere dikkat çeken Trpisovsky, karşılaşmanın ilk bölümünde oyuncularıyla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.
"Maçın başında birbirimizle iletişim kuramadık. Ama sonrasında tribünler biraz daha susunca daha iyi iletişim kurduk. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada 10 metre içinde kimseye bir şey söyleyemedik. Oyuncularla birbirimizi duyamadık."
"FENERBAHÇE'NİN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR"
Fenerbahçe'nin kadro kalitesine de değinen Jindrich Trpisovsky, kendi takımlarının hücumda daha etkili olabileceğini belirtti.
"İlk bölümde doğru savunmayı yapamadık ve 2 gol yedik. Daha çok atak yapabilirdik. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok önemli oyuncular var. Biraz daha atak oynayıp daha hareketli olabilirdik."
LUKAKU İLE NE KONUŞTULAR?
"Maçın ardından Romelu Lukaku ile sarıldınız. Birbirinize neler söylediniz?" sorusuna yanıt veren Jindrich Trpisovsky şu ifadeleri kullandı.
"Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Inter'de oynadığı dönemde, ilk maçımızın hemen ardından yanıma gelmişti. Bugün de takımımızın mentalitesini ve ortaya koyduğu büyük mücadele ruhunu çok övdü.
Bazen takım olarak yeterince kaliteli olmasak bile bu mücadeleci ruhu her zaman içimizde taşıdığımızı söyledi. Geri kalan konuştuklarımız ise özel, onları paylaşmak istemiyorum."