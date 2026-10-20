Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İnan, Göztepe karşılaşmasındaki performanslarını, Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını ve sakat oyuncuların son durumlarını değerlendirdi.
"HER ALANDA ÜSTÜN OLDUĞUMUZ MAÇI KAZANAMADIK"
Göztepe karşısında iyi oynamalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını belirten Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı:
"Gönül isterdi ki sahamızdaki Göztepe maçını kazanalım ama futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Her alanda üstün olduğumuz bir maçı kazanamadık. Futbolun güzelliği de bu. Artık geride kaldı. Ligimizde her maç, her puan çok değerli. Bunun farkındayız."
"ALANYASPOR'UN ÜÇLÜ SAVUNMAYLA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"
Alanyaspor'un uzun yıllardır istikrarlı bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden İnan, rakiplerinin belirli bir oyun planına sahip olduğunu söyledi.
Karşılaşmaya yönelik taktik hazırlıklarına değinen genç teknik adam, şöyle konuştu:
"Göztepe maçında da üçlü savunmaya karşı oynadık. Alanyaspor'un da karşımıza üçlü savunmayla çıkmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı hem üçlü hem de dörtlü savunmaya göre yapacağız. İnşallah iyi bir mücadele ve oyunla oradan mutlu döneriz."
"MAGLICA'NIN İLK 11'DE BAŞLAMA İHTİMALİ VAR"
Takımdaki sakatlıklara ilişkin bilgi veren Selçuk İnan, Matej Maglica'nın takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
İnan, deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Fiziksel durumuna bakacağız. Sağlık ekibimizin değerlendirmesi sonucunda risk olmadığı anlaşılırsa ilk 11'de başlama ihtimali de var."
PETKOVIC VE ZOUKROU'NUN SON DURUMU
Tanguy Zoukrou'nun birkaç hafta daha takımdan uzak kalacağını belirten Selçuk İnan, Bruno Petkovic'in ise bir sonraki gün koşulara başlayacağını söyledi.
Deneyimli teknik adam, Hırvat futbolcunun 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini beklediklerini ifade etti.
"BÜTÜN OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"
Sakatlıklar nedeniyle özellikle sol kanatta alternatif arayışında olduklarını belirten İnan, mevcut kadroya güvendiğini vurguladı.
"Her hafta sakat oyuncularımızı soruyorsunuz. Bu da bizim eksiğimiz artık, biliyoruz ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden memnunum. Rakibe göre hangi oyuncu daha uygunsa o pozisyonda onu değerlendirmeye çalışıyorum."
İnan, Göztepe karşılaşmasındaki performanslarını, Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını ve sakat oyuncuların son durumlarını değerlendirdi.
"HER ALANDA ÜSTÜN OLDUĞUMUZ MAÇI KAZANAMADIK"
Göztepe karşısında iyi oynamalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını belirten Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı:
"Gönül isterdi ki sahamızdaki Göztepe maçını kazanalım ama futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Her alanda üstün olduğumuz bir maçı kazanamadık. Futbolun güzelliği de bu. Artık geride kaldı. Ligimizde her maç, her puan çok değerli. Bunun farkındayız."
"ALANYASPOR'UN ÜÇLÜ SAVUNMAYLA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"
Alanyaspor'un uzun yıllardır istikrarlı bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden İnan, rakiplerinin belirli bir oyun planına sahip olduğunu söyledi.
Karşılaşmaya yönelik taktik hazırlıklarına değinen genç teknik adam, şöyle konuştu:
"Göztepe maçında da üçlü savunmaya karşı oynadık. Alanyaspor'un da karşımıza üçlü savunmayla çıkmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı hem üçlü hem de dörtlü savunmaya göre yapacağız. İnşallah iyi bir mücadele ve oyunla oradan mutlu döneriz."
"MAGLICA'NIN İLK 11'DE BAŞLAMA İHTİMALİ VAR"
Takımdaki sakatlıklara ilişkin bilgi veren Selçuk İnan, Matej Maglica'nın takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
İnan, deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Fiziksel durumuna bakacağız. Sağlık ekibimizin değerlendirmesi sonucunda risk olmadığı anlaşılırsa ilk 11'de başlama ihtimali de var."
PETKOVIC VE ZOUKROU'NUN SON DURUMU
Tanguy Zoukrou'nun birkaç hafta daha takımdan uzak kalacağını belirten Selçuk İnan, Bruno Petkovic'in ise bir sonraki gün koşulara başlayacağını söyledi.
Deneyimli teknik adam, Hırvat futbolcunun 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini beklediklerini ifade etti.
"BÜTÜN OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"
Sakatlıklar nedeniyle özellikle sol kanatta alternatif arayışında olduklarını belirten İnan, mevcut kadroya güvendiğini vurguladı.
"Her hafta sakat oyuncularımızı soruyorsunuz. Bu da bizim eksiğimiz artık, biliyoruz ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden memnunum. Rakibe göre hangi oyuncu daha uygunsa o pozisyonda onu değerlendirmeye çalışıyorum."