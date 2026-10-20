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Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması!

TFF ile anlaşan ve A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın, Vincenzo Montella döneminde milli takımdan uzak kalan Berke Özer ile konuşacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 13:29
Haber: Sporx.com
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması!
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TFF ile anlaşan Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yalçın, Vincenzo Montella döneminde son dönemde A Milli Takım'dan uzak kalan Berke Özer ile görüşeceğini söyledi.

Başarılı teknik adam, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Yalçın, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." sözlerini sarf etti.

Sergen Yalçın, "Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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