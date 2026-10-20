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Yedi hakemden Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yedi hakemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 09:26
Yedi hakemden Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
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Türk futbolunda hakemlerle ilgili tartışmaların ardından yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NOW Spor'dan Ersin Düzen'in haberine göre, yedi hakem, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞVURUDA BULUNAN HAKEMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran hakemlerin Süleyman Abay, Cevdet Kömürcüoğlu, Kutluhan Bilgiç, Bahattin Şimşek, Emre Altun, Mustafa Sönmez ve Taner Gizlenci olduğu belirtildi.

DÖRT BAŞLIKTA ŞİKAYET

Haberde, hakemlerin başvurusunda iftira, görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı tasfiye eylemleri ve asılsız terör örgütü isnadı iddialarının yer aldığı aktarıldı.

Yedi hakemin, söz konusu iddialar gerekçesiyle Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında hukuki işlem yapılmasını talep ettiği ifade edildi.

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