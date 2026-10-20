Yedi hakemden Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

Türk futbolunda hakemlerle ilgili tartışmaların ardından yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NOW Spor'dan Ersin Düzen'in haberine göre, yedi hakem, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAŞVURUDA BULUNAN HAKEMLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran hakemlerin Süleyman Abay, Cevdet Kömürcüoğlu, Kutluhan Bilgiç, Bahattin Şimşek, Emre Altun, Mustafa Sönmez ve Taner Gizlenci olduğu belirtildi.
DÖRT BAŞLIKTA ŞİKAYET
Haberde, hakemlerin başvurusunda iftira, görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı tasfiye eylemleri ve asılsız terör örgütü isnadı iddialarının yer aldığı aktarıldı.
Yedi hakemin, söz konusu iddialar gerekçesiyle Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında hukuki işlem yapılmasını talep ettiği ifade edildi.
BAŞVURUDA BULUNAN HAKEMLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran hakemlerin Süleyman Abay, Cevdet Kömürcüoğlu, Kutluhan Bilgiç, Bahattin Şimşek, Emre Altun, Mustafa Sönmez ve Taner Gizlenci olduğu belirtildi.
DÖRT BAŞLIKTA ŞİKAYET
Haberde, hakemlerin başvurusunda iftira, görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı tasfiye eylemleri ve asılsız terör örgütü isnadı iddialarının yer aldığı aktarıldı.
Yedi hakemin, söz konusu iddialar gerekçesiyle Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında hukuki işlem yapılmasını talep ettiği ifade edildi.