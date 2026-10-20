Fenerbahçe, elindeki galibiyeti son anlarda kaçırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
Avrupa kupalarındaki ilk golünü Slavia Prag filelerine gönderen Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine de adını yazdırdı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında ağları havalandıran milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydeden oyuncu oldu.
NATHAN AKE SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Nathan Ake, sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.
Mücadelenin 21. dakikasında sakatlanan Hollandalı savunmacı, oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerde Ake'nin yerine Oppong oyuna dahil oldu.
Bu sonucun arından Fenerbahçe, puanını 2'ye yükseltti. Slavia Prag ise 1 puana yükseldi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk edecek. Slavia Prag ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A "İSTİFA" ÇAĞRISI
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.
İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada da kalesinde gole engel olamadı.
Ligin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti.
Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında da Slavia Prag'ın attığı 2 gole engel olamadı.
SIRADAKİ DURAK DERBİ
Sarı-lacivertliler, ligdeki bir sonraki maçında derbide Galatasaray'a konuk olacak. Slavia Prag ise Çekya Ligi'nde Mlada Boleslav'ı ağırlayacak.
İSMAİL KARTAL'IN İLK 11'İ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.
Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muric oldu.
Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.
GREENWOOD 10 NUMARADA
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.
Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.
İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.
Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.
MAÇ ÖNCESİNDE TAKLİT ÜRÜN SATANLARA GEÇİT VERİLMEDİ
Emniyet güçleri, maç öncesinde stat çevresinde taklit ürün satıcılarına geçit vermedi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Avukatı Burak Bozaslan, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe'nin marka haklarını korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek için hukuki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arama, el koyma kararları ile taklit ürünlerin imha işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu taklit ürünlerle mücadele konusunda taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz. Fenerbahçe'ye ait marka, logo ve diğer ayırt edici işaretleri taşıyan ürünleri yalnızca kulübümüz tarafından yetkilendirilmiş satış kanallarından ve lisanslı ürünler arasından temin etmelerini rica ederiz."
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu: 1-0
11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-0
15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1
27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
37. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Slavia Prag tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sturm, ceza sahası içindeki Nowak'a pasını aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan şutunda, savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
64. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Lukaku, kale sahası önüne hareketlenen Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.
82. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku'nun çaprazdan düzeltip vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
90. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2
Stat: Chobani
Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Ivan Masso Granado (İspanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake (Dk. 21 Oppong), Brown, Kante, Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 İsmail Yüksek), Greenwood (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Oğuz Aydın (Dk. 63 Nene), Muric (Dk. 63 Lukaku)
Slavia Prag: Markovic, Vlcek (Dk. 62 Isife), Zima, N'Guessan, Suleiman (Dk. 85 Kacor), Moses, Nowak, Kubiak (Dk. 75 Diakite), Ayaosi, Provod (Dk. 85 Sadilek), Sturm (Dk. 62 Chytil)
Goller: Dk. 4 Oğuz Aydın, Dk. 11 Greenwood (Fenerbahçe), Dk. 15 Provod, Dk. 90 Kacor (Slavia Prag)
Sarı kartlar: Dk. 31 Kante, Dk. 49 Skriniar, Dk. 88 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 59 Jindrich Trpisovsky (Teknik direktör), Dk. 60 Nowak (Slavia Prag)
Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
MUHTEŞEM, HARİKA, OLAĞANÜSTÜ! 🚀🚀🚀Oğuz Aydın https://t.co/mlxZs0jljw
— Sporx (@sporx) October 20, 2026
Slavia Prag'ın gollerini ise 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor attı.
👀 Soluyla kontrol etti, sağıyla bitirdi. Mason Greenwood! https://t.co/dSASzjeXo4
— Sporx (@sporx) October 20, 2026
Slavia Prag, Provod'un golüyle farkı 1'e indirdi. https://t.co/j9eINuMsAY
— Sporx (@sporx) October 20, 2026
OĞUZ AYDIN TARİHE GEÇTİ
Slavia Prag'ın Kadıköy'de beraberlik golü https://t.co/TwJ1Vgo0z9
— Sporx (@sporx) October 20, 2026
Avrupa kupalarındaki ilk golünü Slavia Prag filelerine gönderen Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine de adını yazdırdı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında ağları havalandıran milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydeden oyuncu oldu.
NATHAN AKE SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Nathan Ake, sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.
Mücadelenin 21. dakikasında sakatlanan Hollandalı savunmacı, oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerde Ake'nin yerine Oppong oyuna dahil oldu.
Bu sonucun arından Fenerbahçe, puanını 2'ye yükseltti. Slavia Prag ise 1 puana yükseldi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk edecek. Slavia Prag ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A "İSTİFA" ÇAĞRISI
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.
İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada da kalesinde gole engel olamadı.
Ligin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti.
Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında da Slavia Prag'ın attığı 2 gole engel olamadı.
SIRADAKİ DURAK DERBİ
Sarı-lacivertliler, ligdeki bir sonraki maçında derbide Galatasaray'a konuk olacak. Slavia Prag ise Çekya Ligi'nde Mlada Boleslav'ı ağırlayacak.
İSMAİL KARTAL'IN İLK 11'İ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.
Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muric oldu.
Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.
GREENWOOD 10 NUMARADA
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.
Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.
İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.
Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.
MAÇ ÖNCESİNDE TAKLİT ÜRÜN SATANLARA GEÇİT VERİLMEDİ
Emniyet güçleri, maç öncesinde stat çevresinde taklit ürün satıcılarına geçit vermedi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Avukatı Burak Bozaslan, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe'nin marka haklarını korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek için hukuki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arama, el koyma kararları ile taklit ürünlerin imha işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu taklit ürünlerle mücadele konusunda taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz. Fenerbahçe'ye ait marka, logo ve diğer ayırt edici işaretleri taşıyan ürünleri yalnızca kulübümüz tarafından yetkilendirilmiş satış kanallarından ve lisanslı ürünler arasından temin etmelerini rica ederiz."
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu: 1-0
11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-0
15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1
27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
37. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Slavia Prag tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sturm, ceza sahası içindeki Nowak'a pasını aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan şutunda, savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
64. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Lukaku, kale sahası önüne hareketlenen Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.
82. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku'nun çaprazdan düzeltip vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
90. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2
Stat: Chobani
Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Ivan Masso Granado (İspanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake (Dk. 21 Oppong), Brown, Kante, Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 İsmail Yüksek), Greenwood (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Oğuz Aydın (Dk. 63 Nene), Muric (Dk. 63 Lukaku)
Slavia Prag: Markovic, Vlcek (Dk. 62 Isife), Zima, N'Guessan, Suleiman (Dk. 85 Kacor), Moses, Nowak, Kubiak (Dk. 75 Diakite), Ayaosi, Provod (Dk. 85 Sadilek), Sturm (Dk. 62 Chytil)
Goller: Dk. 4 Oğuz Aydın, Dk. 11 Greenwood (Fenerbahçe), Dk. 15 Provod, Dk. 90 Kacor (Slavia Prag)
Sarı kartlar: Dk. 31 Kante, Dk. 49 Skriniar, Dk. 88 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 59 Jindrich Trpisovsky (Teknik direktör), Dk. 60 Nowak (Slavia Prag)