Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklanan kayıtlarda, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşılaşmasında iptal edilen golüne ilişkin hakem Çağdaş Altay ile VAR arasındaki konuşmalar da yer aldı.
VAR'DAN GOL İPTALİ İÇİN İNCELEME ÖNERİSİ!
VAR hakemi, gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle Çağdaş Altay'ı saha kenarındaki monitörde pozisyonu incelemeye davet etti.
Pozisyonun hücum başlangıç aşamasında (APP) gerçekleştiği belirtilirken Altay, görüntüleri izledikten sonra golü iptal etme kararı aldı.
İŞTE VAR KONUŞMALARI
VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada bir inceleme öneriyorum."
Çağdaş Altay: "Tamamdır hocam."
VAR: "Sana önce faulü sonra da bu faulün APP'de olduğunu göstereceğim."
VAR: "Şimdi sana faulü gösteriyorum. Faulü gördün mü?"
Çağdaş Altay: "Şimdi evet APP'nin içinde olduğunu da göster."
Çağdaş Altay: "Tamamdır, faulle başlıyorum. Golü iptal edip faulle başlıyorum."
VAR: "Oyuna, golü iptal edip faulle başlıyorsun evet."
GOL İPTAL EDİLDİ
Saha kenarında yaptığı incelemenin ardından hakem Çağdaş Altay, golü geçersiz sayarak oyunun faul kararıyla yeniden başlamasına hükmetti.
TFF, haftanın diğer karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını da resmi YouTube hesabından paylaştı.
VAR'DAN GOL İPTALİ İÇİN İNCELEME ÖNERİSİ!
VAR hakemi, gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle Çağdaş Altay'ı saha kenarındaki monitörde pozisyonu incelemeye davet etti.
Pozisyonun hücum başlangıç aşamasında (APP) gerçekleştiği belirtilirken Altay, görüntüleri izledikten sonra golü iptal etme kararı aldı.
İŞTE VAR KONUŞMALARI
VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada bir inceleme öneriyorum."
Çağdaş Altay: "Tamamdır hocam."
VAR: "Sana önce faulü sonra da bu faulün APP'de olduğunu göstereceğim."
VAR: "Şimdi sana faulü gösteriyorum. Faulü gördün mü?"
Çağdaş Altay: "Şimdi evet APP'nin içinde olduğunu da göster."
Çağdaş Altay: "Tamamdır, faulle başlıyorum. Golü iptal edip faulle başlıyorum."
VAR: "Oyuna, golü iptal edip faulle başlıyorsun evet."
GOL İPTAL EDİLDİ
Saha kenarında yaptığı incelemenin ardından hakem Çağdaş Altay, golü geçersiz sayarak oyunun faul kararıyla yeniden başlamasına hükmetti.
TFF, haftanın diğer karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını da resmi YouTube hesabından paylaştı.