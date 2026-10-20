EuroLeague CEO'su Chus Bueno, NBA ile anlaşmaya açık olduklarını ancak Avrupa'da rakip bir organizasyon kurulmasının pazarı böleceğini ve basketbola zarar vereceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EuroLeague'in 13 hissedar kulübü, 6 Ekim'de Como Gölü yakınlarındaki Cernobbio'da düzenlenen toplantıda NBA'in teklifini reddetmişti.
Ancak bu karar, gelecekteki görüşmelerin sona erdiği anlamına gelmiyor.
BasketNews'ten Donatas Urbonas'ın haberine göre EuroLeague hissedarlarının önümüzdeki haftalarda karşı teklifle yeniden müzakere masasına dönmesi bekleniyor.
Reuters'a konuşan Bueno, NBA'in Avrupa pazarına ayrı bir organizasyonla girmesi halinde yaşanabilecekler konusunda uyarıda bulundu:
"Pazara girmeye karar verirlerse bu bir felaket olur. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz ve bunu istemiyoruz.
Como'dan sonra bazı görüşmeler yaptık. Kulüp sahiplerinin tutumu çok netti. NBA ile olası herhangi bir anlaşma hakkında konuşmaya ve onları dinlemeye her zaman açık olacağız. Ama bunun bizim açımızdan da anlamlı olması gerekiyor.
Telefon hatları açık. Bir şey işe yaramadıysa gelecekte işe yarayabilecek başka bir seçenek olabilir."
Bueno, EuroLeague kulüplerinin NBA Europe'a geçmek için mevcut organizasyondan ayrılacağına inanmadığını da söyledi:
"Bunun olacağını düşünmüyorum. Takımların birlikte kalmak ve birlikte hareket etmek istediğine inanıyorum. Benim duyduğum ve Como Gölü'ndeki toplantıda hepsinden duyduğumuz şey buydu.
Bölünürseniz değer kaybedersiniz ve bundan üçüncü bir taraf faydalanır. Daha fazla parçalanma, istemediğimiz şeylerden biri."
Böyle bir senaryonun basketbol açısından da kötü olacağını belirten Bueno, ayrılmanın kulüpler için ciddi mali sonuçları olabileceğini vurguladı.
EuroLeague'in 13 hissedar kulübünün tamamı, organizasyonun yeni stratejik genişleme planı kapsamında 10 yıllık anlaşmalara imza attı.
Bueno, sözleşmelerden çıkışın sonuçlarını şöyle anlattı:
"Ayrılmak isterlerse ödeyebilecekleri bir ceza var. Bunun yanında diğer kulüpler de ayrı ayrı tazminat talep edebilir. Hisselerindeki 80 milyon avronun üzerindeki değeri kaybederler.
Ama bir gün geri dönmek isterlerse o tarihte belirlenen bedel neyse onu ödemeleri gerekir. Bu yüzden ayrılmaları halinde kaybedecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum."
NBA ve FIBA, başlangıcı şu anda 2027 olarak hedeflenen NBA Europe projesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ancak BasketNews kaynakları, EuroLeague ile anlaşma sağlanamaması ve tamamen ayrı bir organizasyon kurulması halinde başlangıcın 2028'e ertelenebileceğini daha önce belirtmişti.
EuroLeague ise kendi uzun vadeli büyüme planını uygulamaya devam ediyor.
Mevcut 13 kalıcı hissedar kulübe ek olarak, 24 takımlı yapıya geçiş kapsamında sekize kadar yeni uzun vadeli franchise lisansı verilmesi planlanıyor.
Bueno, yeni lisans sahiplerinin kasım ayının ortasında açıklanmasının beklendiğini söyledi.
Yeni stratejiyle EuroLeague'in lisanslı kulüplerinin toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar avrodan 5,4 milyar avroya çıkarak üç katına ulaşması öngörülüyor.
Bueno, genişlemenin mali sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacağını belirtti:
"Bu genişlemeyle beş yıl içinde kulüplerin tamamının olmasa bile çoğunun mali açıdan sürdürülebilir olduğu bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum."
Organizasyonun formatında da önemli değişiklikler yapılacak.
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, ligin gelecek sezon 20 takımdan 24 takıma çıkacağını ve mevcut, tüm takımların birbirleriyle karşılaştığı lig formatının değişeceğini kısa süre önce doğrulamıştı.
EuroLeague, 2027-28 sezonunda iki konferanslı sisteme geçecek.
Ancak bu karar, gelecekteki görüşmelerin sona erdiği anlamına gelmiyor.
BasketNews'ten Donatas Urbonas'ın haberine göre EuroLeague hissedarlarının önümüzdeki haftalarda karşı teklifle yeniden müzakere masasına dönmesi bekleniyor.
Reuters'a konuşan Bueno, NBA'in Avrupa pazarına ayrı bir organizasyonla girmesi halinde yaşanabilecekler konusunda uyarıda bulundu:
"Pazara girmeye karar verirlerse bu bir felaket olur. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz ve bunu istemiyoruz.
Como'dan sonra bazı görüşmeler yaptık. Kulüp sahiplerinin tutumu çok netti. NBA ile olası herhangi bir anlaşma hakkında konuşmaya ve onları dinlemeye her zaman açık olacağız. Ama bunun bizim açımızdan da anlamlı olması gerekiyor.
Telefon hatları açık. Bir şey işe yaramadıysa gelecekte işe yarayabilecek başka bir seçenek olabilir."
Bueno, EuroLeague kulüplerinin NBA Europe'a geçmek için mevcut organizasyondan ayrılacağına inanmadığını da söyledi:
"Bunun olacağını düşünmüyorum. Takımların birlikte kalmak ve birlikte hareket etmek istediğine inanıyorum. Benim duyduğum ve Como Gölü'ndeki toplantıda hepsinden duyduğumuz şey buydu.
Bölünürseniz değer kaybedersiniz ve bundan üçüncü bir taraf faydalanır. Daha fazla parçalanma, istemediğimiz şeylerden biri."
Böyle bir senaryonun basketbol açısından da kötü olacağını belirten Bueno, ayrılmanın kulüpler için ciddi mali sonuçları olabileceğini vurguladı.
EuroLeague'in 13 hissedar kulübünün tamamı, organizasyonun yeni stratejik genişleme planı kapsamında 10 yıllık anlaşmalara imza attı.
Bueno, sözleşmelerden çıkışın sonuçlarını şöyle anlattı:
"Ayrılmak isterlerse ödeyebilecekleri bir ceza var. Bunun yanında diğer kulüpler de ayrı ayrı tazminat talep edebilir. Hisselerindeki 80 milyon avronun üzerindeki değeri kaybederler.
Ama bir gün geri dönmek isterlerse o tarihte belirlenen bedel neyse onu ödemeleri gerekir. Bu yüzden ayrılmaları halinde kaybedecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum."
NBA ve FIBA, başlangıcı şu anda 2027 olarak hedeflenen NBA Europe projesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ancak BasketNews kaynakları, EuroLeague ile anlaşma sağlanamaması ve tamamen ayrı bir organizasyon kurulması halinde başlangıcın 2028'e ertelenebileceğini daha önce belirtmişti.
EuroLeague ise kendi uzun vadeli büyüme planını uygulamaya devam ediyor.
Mevcut 13 kalıcı hissedar kulübe ek olarak, 24 takımlı yapıya geçiş kapsamında sekize kadar yeni uzun vadeli franchise lisansı verilmesi planlanıyor.
Bueno, yeni lisans sahiplerinin kasım ayının ortasında açıklanmasının beklendiğini söyledi.
Yeni stratejiyle EuroLeague'in lisanslı kulüplerinin toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar avrodan 5,4 milyar avroya çıkarak üç katına ulaşması öngörülüyor.
Bueno, genişlemenin mali sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacağını belirtti:
"Bu genişlemeyle beş yıl içinde kulüplerin tamamının olmasa bile çoğunun mali açıdan sürdürülebilir olduğu bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum."
Organizasyonun formatında da önemli değişiklikler yapılacak.
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, ligin gelecek sezon 20 takımdan 24 takıma çıkacağını ve mevcut, tüm takımların birbirleriyle karşılaştığı lig formatının değişeceğini kısa süre önce doğrulamıştı.
EuroLeague, 2027-28 sezonunda iki konferanslı sisteme geçecek.