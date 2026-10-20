Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

EuroLeague CEO'sundan NBA'e uyarı: "Ayrı bir lig felaket olur"

EuroLeague CEO'su Chus Bueno, NBA'in ilk teklifinin reddedilmesine rağmen Avrupa'daki olası iş birliği için görüşme kapısının açık olduğunu belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 16:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
EuroLeague CEO'sundan NBA'e uyarı: 'Ayrı bir lig felaket olur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
EuroLeague CEO'su Chus Bueno, NBA ile anlaşmaya açık olduklarını ancak Avrupa'da rakip bir organizasyon kurulmasının pazarı böleceğini ve basketbola zarar vereceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EuroLeague'in 13 hissedar kulübü, 6 Ekim'de Como Gölü yakınlarındaki Cernobbio'da düzenlenen toplantıda NBA'in teklifini reddetmişti.

Ancak bu karar, gelecekteki görüşmelerin sona erdiği anlamına gelmiyor.

BasketNews'ten Donatas Urbonas'ın haberine göre EuroLeague hissedarlarının önümüzdeki haftalarda karşı teklifle yeniden müzakere masasına dönmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan Bueno, NBA'in Avrupa pazarına ayrı bir organizasyonla girmesi halinde yaşanabilecekler konusunda uyarıda bulundu:

"Pazara girmeye karar verirlerse bu bir felaket olur. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz ve bunu istemiyoruz.

Como'dan sonra bazı görüşmeler yaptık. Kulüp sahiplerinin tutumu çok netti. NBA ile olası herhangi bir anlaşma hakkında konuşmaya ve onları dinlemeye her zaman açık olacağız. Ama bunun bizim açımızdan da anlamlı olması gerekiyor.

Telefon hatları açık. Bir şey işe yaramadıysa gelecekte işe yarayabilecek başka bir seçenek olabilir."

Bueno, EuroLeague kulüplerinin NBA Europe'a geçmek için mevcut organizasyondan ayrılacağına inanmadığını da söyledi:

"Bunun olacağını düşünmüyorum. Takımların birlikte kalmak ve birlikte hareket etmek istediğine inanıyorum. Benim duyduğum ve Como Gölü'ndeki toplantıda hepsinden duyduğumuz şey buydu.

Bölünürseniz değer kaybedersiniz ve bundan üçüncü bir taraf faydalanır. Daha fazla parçalanma, istemediğimiz şeylerden biri."

Böyle bir senaryonun basketbol açısından da kötü olacağını belirten Bueno, ayrılmanın kulüpler için ciddi mali sonuçları olabileceğini vurguladı.

EuroLeague'in 13 hissedar kulübünün tamamı, organizasyonun yeni stratejik genişleme planı kapsamında 10 yıllık anlaşmalara imza attı.

Bueno, sözleşmelerden çıkışın sonuçlarını şöyle anlattı:

"Ayrılmak isterlerse ödeyebilecekleri bir ceza var. Bunun yanında diğer kulüpler de ayrı ayrı tazminat talep edebilir. Hisselerindeki 80 milyon avronun üzerindeki değeri kaybederler.

Ama bir gün geri dönmek isterlerse o tarihte belirlenen bedel neyse onu ödemeleri gerekir. Bu yüzden ayrılmaları halinde kaybedecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum."

NBA ve FIBA, başlangıcı şu anda 2027 olarak hedeflenen NBA Europe projesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak BasketNews kaynakları, EuroLeague ile anlaşma sağlanamaması ve tamamen ayrı bir organizasyon kurulması halinde başlangıcın 2028'e ertelenebileceğini daha önce belirtmişti.

EuroLeague ise kendi uzun vadeli büyüme planını uygulamaya devam ediyor.

Mevcut 13 kalıcı hissedar kulübe ek olarak, 24 takımlı yapıya geçiş kapsamında sekize kadar yeni uzun vadeli franchise lisansı verilmesi planlanıyor.

Bueno, yeni lisans sahiplerinin kasım ayının ortasında açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Yeni stratejiyle EuroLeague'in lisanslı kulüplerinin toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar avrodan 5,4 milyar avroya çıkarak üç katına ulaşması öngörülüyor.

Bueno, genişlemenin mali sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacağını belirtti:

"Bu genişlemeyle beş yıl içinde kulüplerin tamamının olmasa bile çoğunun mali açıdan sürdürülebilir olduğu bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum."

Organizasyonun formatında da önemli değişiklikler yapılacak.

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, ligin gelecek sezon 20 takımdan 24 takıma çıkacağını ve mevcut, tüm takımların birbirleriyle karşılaştığı lig formatının değişeceğini kısa süre önce doğrulamıştı.

EuroLeague, 2027-28 sezonunda iki konferanslı sisteme geçecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.