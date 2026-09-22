10:13 Fenerbahçe / 23.09.2026
09:59 Beşiktaş / 23.09.2026
09:57 Beşiktaş / 23.09.2026
09:56 Galatasaray / 23.09.2026
09:46 Galatasaray / 23.09.2026
09:40 Spor Toto 1. Lig / 23.09.2026
09:34 Fenerbahçe / 23.09.2026
09:33 Beşiktaş / 23.09.2026
09:29 Galatasaray / 23.09.2026
09:17 Fenerbahçe / 23.09.2026
09:09 Galatasaray / 23.09.2026
09:05 Fenerbahçe / 23.09.2026
08:53 Beşiktaş / 23.09.2026
08:52 Beşiktaş / 23.09.2026
08:38 Fenerbahçe / 23.09.2026
Aziz Yıldırım yetkiyi alacak, kazmayı vuracak
Sarı-lacivertlilerde pazar günü tarihi bir genel kurul yaşanacak. Yıldırım; Can Bartu Tesisleri, Kenan Evren Lisesi, stat kapasitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve Maltepe'deki araziler ile birlikte birçok gayrimenkul projesi için üyelerden tam yetki isteyecek.
08:38 Beşiktaş / 23.09.2026
00:20 Manchester City / 23.09.2026
23:46 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi / 22.09.2026
23:41 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi / 22.09.2026
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