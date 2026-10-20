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Beşiktaş'ın büyük maç performansı

Süper Lig'de ilk 6 sıradaki takımlardan dördüyle karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 15:41
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın büyük maç performansı
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Trendyol Süper Lig'de 8 haftayı geride bırakan Beşiktaş, ilk 6 sırada yer alan takımlara karşı oynadığı maçlarda yüzde 50 galibiyet oranı yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KRİTİK FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Beşiktaş, ilk 6 sıradaki takımlardan Fenerbahçe'yi 2-1, Amedspor'u 2-3 mağlup etti. Çorum FK karşısında 6-2'lik galibiyet alan siyah-beyazlılar, Trabzonspor deplasmanından ise 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Özellikle Amedspor ve Trabzonspor deplasmanlarında istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de aldığı 3 puanla dikkat çekti.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Trabzonspor yenilgisinin ardından takımın gelişmesi gereken yönlerine dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, "Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız. Son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek. Ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Lig de her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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