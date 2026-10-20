Emlak Konut, Fransa deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Emlak Konut, 21 Ekim Çarşamba günü Fransa ekibi Tango Bourges Basket'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Emlak Konut, grupta oynadığı ilk maçta Lotto AZS UMCS Lublin'i 85-61 mağlup etti. Tango Bourges Basket ise ZVVZ USK Prag'a 76-55 yenildi.
Emlak Konut, grupta oynadığı ilk maçta Lotto AZS UMCS Lublin'i 85-61 mağlup etti. Tango Bourges Basket ise ZVVZ USK Prag'a 76-55 yenildi.