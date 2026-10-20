Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Emlak Konut, Fransa deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazanan Emlak Konut, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Emlak Konut, Fransa deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Emlak Konut, 21 Ekim Çarşamba günü Fransa ekibi Tango Bourges Basket'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Emlak Konut, grupta oynadığı ilk maçta Lotto AZS UMCS Lublin'i 85-61 mağlup etti. Tango Bourges Basket ise ZVVZ USK Prag'a 76-55 yenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.