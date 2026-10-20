Galatasaray'da Leroy Sane'ye yeni şans doğdu!

Galatasaray'da Barcelona ve Gençlerbirliği ile oynanan maçların ardından en çok eleştirilen isim Leroy Sane'ye yeni bir şans doğdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcunun, Fenerbahçe ile ligde oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Sane'nin, Leao'nun yaşadığı sakatlık sonrası Lille ve Fenerbahçe maçlarında daha fazla süre bulması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Leroy Sane, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Sane'nin, Leao'nun yaşadığı sakatlık sonrası Lille ve Fenerbahçe maçlarında daha fazla süre bulması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Leroy Sane, gol veya asist katkısı sağlayamadı.