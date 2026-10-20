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Galatasaray'da Leroy Sane'ye yeni şans doğdu!

Galatasaray'da performansı nedeniyle eleştirilen Leroy Sane'ye yeni şans doğdu. Alman futbolcu, Rafael Leao'nun yokluğunda Lille ve Fenerbahçe maçlarında daha fazla forma bulacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 10:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane'ye yeni şans doğdu!
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Galatasaray'da Barcelona ve Gençlerbirliği ile oynanan maçların ardından en çok eleştirilen isim Leroy Sane'ye yeni bir şans doğdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcunun, Fenerbahçe ile ligde oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Sane'nin, Leao'nun yaşadığı sakatlık sonrası Lille ve Fenerbahçe maçlarında daha fazla süre bulması bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Leroy Sane, gol veya asist katkısı sağlayamadı. 

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