Eray Yazgan: 'UEFA kabul etmedi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maç öncesi UEFA'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Fransa'da yaşanan olayların ardından UEFA'ya başvuruda bulundu. UEFA, Galatasaray'dan gelen başvuruyu kabul etmedi.
"UEFA'YA BAŞVURDUK"
Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan, Lille maçı öncesi yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Yazgan, "Cumartesi gününden beri Büyükelçilik ile temas halindeyiz. Onlar Fransa Dışişleri'ne biz ise UEFA'ya gerekli tedbirlerin alınması için yazı yazdık. Ancak bu akşam (pazartesi) 18 yaş altına ve belli bölgelerde 20:00 - 06:00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı kararı alınınca, Dışişleri, rakip takım kulüp başkanı ve UEFA'yla temasa geçip maçın ertelenmesi için, sorumluluğumuz gereği, UEFA'ya başvurduk. Ancak gerek Fransa içişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu irade gereği Lille de ertelemeyi arzu etmediğini bildirdi." dedi.
"ERTELEME YOK"
Eray Yazgan, "UEFA'nın, mevcut şartlarda, seyircisiz oynama veya tehir gibi bir düşüncesi yok. Bu nedenle Çarşamba gününe kadar başkaca bir gelişme olmazsa maç aynı yer ve saatinde seyircili olarak oynanacak. Bu gelişme üstüne Dışişleri vasıtasıyla bir diğer talebimiz de maça geleceklere 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının yürürlükte olmaması yönünde oldu." sözlerini sarf etti.
FRANSA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de maçların (PSG - Barcelona ve Lille - Galatasaray) ertelenmeyeceğini söyledi. Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." diye konuştu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Fransa'da İçişleri Bakanı Nunez'in açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Lille'de pazartesi TSİ 21.00'den salı TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray, çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek.
"UEFA'YA BAŞVURDUK"
Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan, Lille maçı öncesi yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Yazgan, "Cumartesi gününden beri Büyükelçilik ile temas halindeyiz. Onlar Fransa Dışişleri'ne biz ise UEFA'ya gerekli tedbirlerin alınması için yazı yazdık. Ancak bu akşam (pazartesi) 18 yaş altına ve belli bölgelerde 20:00 - 06:00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı kararı alınınca, Dışişleri, rakip takım kulüp başkanı ve UEFA'yla temasa geçip maçın ertelenmesi için, sorumluluğumuz gereği, UEFA'ya başvurduk. Ancak gerek Fransa içişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu irade gereği Lille de ertelemeyi arzu etmediğini bildirdi." dedi.
"ERTELEME YOK"
Eray Yazgan, "UEFA'nın, mevcut şartlarda, seyircisiz oynama veya tehir gibi bir düşüncesi yok. Bu nedenle Çarşamba gününe kadar başkaca bir gelişme olmazsa maç aynı yer ve saatinde seyircili olarak oynanacak. Bu gelişme üstüne Dışişleri vasıtasıyla bir diğer talebimiz de maça geleceklere 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının yürürlükte olmaması yönünde oldu." sözlerini sarf etti.
FRANSA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de maçların (PSG - Barcelona ve Lille - Galatasaray) ertelenmeyeceğini söyledi. Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." diye konuştu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Fransa'da İçişleri Bakanı Nunez'in açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Lille'de pazartesi TSİ 21.00'den salı TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray, çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek.