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Trabzonspor - Hearts maçına Lawrence Visser atandı

UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor-Hearts maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Hearts maçına Lawrence Visser atandı
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakada Belçika Futbol Federasyonundan Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

Dördüncü hakemliğini Bert Verbeke'nin üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'in yardımcısı ise Michiel Allaerts olacak.

Visser, son olarak geçen hafta Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.

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