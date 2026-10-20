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Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı!

Omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 Ekim'de ameliyat edilecek ve MotoGP'de sezonun son 5 yarışında yer alamayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı!
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Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat edilecek ve MotoGP'de sezonun son 5 yarışında yer alamayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı Prima Pramac Yamaha'dan yapılan açıklamada, "Toprak Razgatlıoğlu, Milano'da yapılan ek tıbbi muayenelerin ardından Mandalika'daki kazada sakatlanması sonrasında 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat olacak ve bu nedenle sezonun geri kalanını kaçıracak. Sporcunun yerine Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez'in önümüzdeki yarışlarda yer alması planlanıyor." denildi.

Açıklamada, "Ne yazık ki son değerlendirmeler, hasarın en iyi iyileşmeyi sağlamak için cerrahi müdahale gerektirdiğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Toprak Razgatlıoğlu da yaptığı açıklamada, "Mandalika'daki kazadan sonra yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda omuz sakatlığımın ilk başta düşündüğümüzden daha ciddi olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak tam iyileşme ve yüzde 100 performansla geri dönme şansımı en üst düzeye çıkarmak için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Bu kolay bir karar değildi ancak doktorlar ve bana en yakın kişilerle görüştükten sonra bunun geleceğim için doğru adım olduğuna ikna olduk." değerlendirmesinde bulundu.

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son 5 yarışı öncesinde 17 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

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