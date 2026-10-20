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Zeynep Sönmez'den Japonya'da geri dönüş!

Japonya Açık'ın ilk turunda Maya Joint'u 2-1 mağlup eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci turda Ann Li ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeynep Sönmez'den Japonya'da geri dönüş!
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Milli sporcu Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Avustralyalı rakibi Maya Joint'u 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya sıralamasının 63. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, katıldığı WTA 250 turnuvasının ilk turunda dünya 90 numarası Avustralyalı Maya Joint ile karşılaştı.

Milli tenisçi, sert zeminde oynanan maçta rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvada ikinci tura yükseldi.

Zeynep, ikinci turda yarın turnuvanın 1 numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile mücadele edecek.

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