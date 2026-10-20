Jaden McDaniels'ın menajerlerinin ESPN'den Shams Charania'ya verdiği bilgiye göre Minnesota Timberwolves, 26 yaşındaki forvetle bir yıllık, 40 milyon dolarlık sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni anlaşmayla birlikte McDaniels'ın kalan toplam sözleşmesi dört yıl ve 124 milyon dolara ulaştı.
Uzatmanın yalnızca bir yıllık olması, McDaniels'a geleceği açısından esneklik sağlıyor.
Tecrübeli forvet, 2028 gibi erken bir tarihte yeniden sözleşme uzatabilir veya NBA'de 10 yıllık hizmet süresine ulaşacağı 2030 yılında serbest oyuncu olabilir.
Charania'nın aktardığına göre 2028 veya sonrasında yapılabilecek yeni bir uzatmanın başlangıç maaşı, 40 milyon dolarlık yeni ücretinin yüzde 140'ına kadar çıkabilecek.
McDaniels, geçtiğimiz sezon maç başına 14,8 sayıyla kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaştı.
26 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda NBA'in en iyi ikinci savunma beşine seçilmişti.
Uzatmanın yalnızca bir yıllık olması, McDaniels'a geleceği açısından esneklik sağlıyor.
Tecrübeli forvet, 2028 gibi erken bir tarihte yeniden sözleşme uzatabilir veya NBA'de 10 yıllık hizmet süresine ulaşacağı 2030 yılında serbest oyuncu olabilir.
Charania'nın aktardığına göre 2028 veya sonrasında yapılabilecek yeni bir uzatmanın başlangıç maaşı, 40 milyon dolarlık yeni ücretinin yüzde 140'ına kadar çıkabilecek.
McDaniels, geçtiğimiz sezon maç başına 14,8 sayıyla kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaştı.
26 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda NBA'in en iyi ikinci savunma beşine seçilmişti.