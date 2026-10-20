Los Angeles Lakers, forvet Dalton Knecht'i serbest bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Lakers, pazartesi günkü kadro bildirim süresi dolmadan önce Knecht için takas seçeneklerini değerlendirdi ancak uygun bir anlaşma bulamadı.
Los Angeles tarafından 2024 NBA Draftı'nda 17. sıradan seçilen 25 yaşındaki oyuncu, Lakers formasıyla çıktığı 132 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı ve üçlüklerini yüzde 37 ile sayıya çevirdi.
Knecht, 2024-25 sezonunda çaylak olarak olumlu bir performans sergilemişti.
16'sına ilk beşte başladığı 78 maçta 9,1 sayı ve 2,8 ribaund ortalamaları yakalayan oyuncu, yüzde 46 saha içi ve yüzde 38 üçlük isabetiyle oynamıştı.
Ancak geçtiğimiz sezon rotasyondaki rolü küçülen Knecht'in maç başına süresi 10 dakikanın biraz üzerine geriledi.
Los Angeles tarafından 2024 NBA Draftı'nda 17. sıradan seçilen 25 yaşındaki oyuncu, Lakers formasıyla çıktığı 132 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı ve üçlüklerini yüzde 37 ile sayıya çevirdi.
Knecht, 2024-25 sezonunda çaylak olarak olumlu bir performans sergilemişti.
16'sına ilk beşte başladığı 78 maçta 9,1 sayı ve 2,8 ribaund ortalamaları yakalayan oyuncu, yüzde 46 saha içi ve yüzde 38 üçlük isabetiyle oynamıştı.
Ancak geçtiğimiz sezon rotasyondaki rolü küçülen Knecht'in maç başına süresi 10 dakikanın biraz üzerine geriledi.