ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgiye göre Memphis Grizzlies, Walter Clayton Jr. ve Micah Peavy'yi serbest bırakma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2025 NBA Draftı'nda 18. sıradan seçilen Clayton, geçtiğimiz sezona Utah Jazz'da başlamış, daha sonra Memphis'e katılmıştı.
22 yaşındaki guard, Grizzlies formasıyla çıktığı 24 maçta, maç başına 25 dakikada 9,7 sayı, 5,7 asist ve 2,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Clayton, yüzde 36,6 saha içi ve yüzde 30,7 üçlük isabetiyle oynadı.
Kolej kariyerine Iona'da başlayan ve daha sonra Florida'ya geçen genç oyuncu, 2024-25 sezonunda Gators formasıyla 38 maçta 18,3 sayı, 4,2 asist ve 3,7 ribaund üretti. Üçlüklerini ise yüzde 38,1 ile sayıya çevirdi.
Peavy, eylül ayında New Orleans Pelicans ile yapılan takas kapsamında Memphis'e katılmıştı.
Grizzlies, AJ Johnson ve Taj Gibson'ı New Orleans'a gönderirken Jordan Hawkins, Peavy ve draft hakları almıştı.
Peavy, 2025-26 sezonunda Pelicans formasıyla çıktığı 61 NBA maçında, maç başına 15 dakikada 4,3 sayı ve 1,9 ribaund ortalamaları yakaladı.
Genç forvet, yüzde 38,5 saha içi ve yüzde 25,9 üçlük isabetiyle oynadı.
Profesyonel olmadan önce Texas Tech, TCU ve Georgetown'da forma giyen Peavy, son kolej sezonunda 17,2 sayı, 5,8 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarına ulaşmıştı.
Memphis, haziran ayında Ja Morant'ı Portland Trail Blazers'a takas etmesinden bu yana kadrosunda kapsamlı bir değişime gitti.
Morant karşılığında Jerami Grant ve Kris Murray'yi alan Grizzlies, diğer takaslarla da draft hakları toplayarak daha genç bir kadro oluşturmaya yöneldi.
Memphis, 2026 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan Cameron Boozer'ı seçerken 21. sıra seçimi Karim Lopez'i de kadrosuna kattı.
22 yaşındaki guard, Grizzlies formasıyla çıktığı 24 maçta, maç başına 25 dakikada 9,7 sayı, 5,7 asist ve 2,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Clayton, yüzde 36,6 saha içi ve yüzde 30,7 üçlük isabetiyle oynadı.
Kolej kariyerine Iona'da başlayan ve daha sonra Florida'ya geçen genç oyuncu, 2024-25 sezonunda Gators formasıyla 38 maçta 18,3 sayı, 4,2 asist ve 3,7 ribaund üretti. Üçlüklerini ise yüzde 38,1 ile sayıya çevirdi.
Peavy, eylül ayında New Orleans Pelicans ile yapılan takas kapsamında Memphis'e katılmıştı.
Grizzlies, AJ Johnson ve Taj Gibson'ı New Orleans'a gönderirken Jordan Hawkins, Peavy ve draft hakları almıştı.
Peavy, 2025-26 sezonunda Pelicans formasıyla çıktığı 61 NBA maçında, maç başına 15 dakikada 4,3 sayı ve 1,9 ribaund ortalamaları yakaladı.
Genç forvet, yüzde 38,5 saha içi ve yüzde 25,9 üçlük isabetiyle oynadı.
Profesyonel olmadan önce Texas Tech, TCU ve Georgetown'da forma giyen Peavy, son kolej sezonunda 17,2 sayı, 5,8 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarına ulaşmıştı.
Memphis, haziran ayında Ja Morant'ı Portland Trail Blazers'a takas etmesinden bu yana kadrosunda kapsamlı bir değişime gitti.
Morant karşılığında Jerami Grant ve Kris Murray'yi alan Grizzlies, diğer takaslarla da draft hakları toplayarak daha genç bir kadro oluşturmaya yöneldi.
Memphis, 2026 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan Cameron Boozer'ı seçerken 21. sıra seçimi Karim Lopez'i de kadrosuna kattı.