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Okan Buruk'tan Leao açıklaması; Fenerbahçe

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşayan Rafael Leao'nun Lille karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Leao açıklaması; Fenerbahçe
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao'nun son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Portekizli yıldızın sakatlığından dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirterek oyuncusunu Lille maçında kullanamayacağını duyurdu.

"KORKTUĞUM BAŞIMA GELDİ"

Okan Buruk, Rafael Leao'nun sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Leao'yu zemin nedeniyle Gençlerbirliği maçında çok oynatmak istemiyordum ama önden bir oyuncu değişikliği yapmak istedim. Maalesef korktuğum başıma geldi." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Portekizli futbolcunun sahalara dönüşü için hedefledikleri maçı da açıklayan Buruk, "Leao, Lille maçında olmayacak. Bir sonraki maça, Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Bu açıklamayla birlikte Rafael Leao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşirken, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise sakatlığının seyrine bağlı olacak.

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