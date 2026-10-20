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A Milli Futbol Takımı'nın 48. teknik direktörü Sergen Yalçın

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 48. teknik direktörü Sergen Yalçın
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ı 4 yıllığına Sergen Yalçın'a emanet etti.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı.

- 27'nci Türk teknik adam

Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 658 maçta 26'sı Türk, 21'i yabancı olmak üzere toplam 47 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.

Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.

- Rekorlar Fatih Terim'de

A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.

Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.

- Bir maçlık teknik adamlar

Milli takım tarihinde sadece bir maç görev yapan teknik adamlar da bulunuyor.

Ali Sami Yen (1923), Nicolae Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece birer milli müsabakada ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı.

- Terim, Denizli ve Güneş döneminde önemli başarılar

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı.

Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi.

Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı.

Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş ise milli takımı 48 yıl sonra FIFA Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen dünya üçüncülüğü ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.

Güneş, milli takımda 2,5 yıl süren ikinci dönemine ise iyi başlamasına rağmen EURO 2020'de ve sonrasında 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine görevinden ayrıldı. Güneş yönetiminde EURO 2020'de tüm maçlarını kaybederek futbolseverlere büyük hayal kırıklığı yaşatan milliler, ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçlarda da bekleneni veremedi.

- Montella ile önce yükseliş sonra düşüş

Milli takımda, Stefan Kuntz'un ardından 2023 yılında Vincenzo Montella göreve geldi. Montella ile birçok önemli başarıya imza atıldı.

Deplasmandaki Hırvatistan galibiyetiyle başlayan Montella döneminde A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynadı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Elde edilen bu başarıların ardından ay-yıldızlı ekip yıllar sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı ve sonrasında başlayan UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçı kaybetti. Bu sonuçların ardından da Montella ile yollar ayrıldı.

- A Milli Takım teknik direktörleri

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan teknik adamlar şöyle:

Teknik direktör Dönem O G B M A Y
Ali Sami Yen 1923 1 0 1 0 2 2
Billy Hunter (İskoç) 1924-1926 12 5 0 7 21 29
Bela Toth (Macar) 1927-1932 8 2 1 5 14 24
Fred Pagnam (İngiliz) 1932 2 0 0 2 3 7
James Elliot Donnelly (İrlanda) 1936-1937 3 0 1 2 4 10
Ignace Molnar (Macar) 1948/1960 3 2 0 1 7 4
Ulvi Yenal 1948 2 1 0 1 5 3
Peter Molloy (İngiliz) 1948-1949/1950 6 3 0 3 16 14
Cihat Arman 1949/1956/1964/1970-1971 12 3 4 5 19 23
Jimmy McCormick (İngiliz) 1950-1951 2 1 0 1 4 5
Rebii Erkal 1951 3 2 0 1 3 3
Sadri Usuoğlu 1952 2 0 1 1 1 5
Sandro Puppo (İtalyan) 1952-1954/1960-1962/1964-1965/1965-1966 30 9 5 16 34 58
Gündüz Kılıç 1954 1 0 0 1 1 5
Zarko Mihajlovic (Yugoslav) 1955 2 0 2 0 1 1
Giovanni Varglien (İtalyan) 1955-1956 5 2 0 3 8 9
Laszlo Szekelly (Macar) 1957 4 2 1 1 6 4
Leandro Remondini (İtalyan) 1958-1959 6 3 2 1 6 5
Şeref Görkey 1962 1 1 0 0 3 0
Ljubisa Spajic (Yugoslav) 1962 4 1 2 1 3 7
Bülent Eken 1963 4 0 2 2 0 4
Doğan Andaç 1965/1976 3 1 2 0 4 2
Adnan Süvari 1966-1969 16 4 4 8 14 31
Şükrü Gülesin 1969 1 1 0 0 2 1
Abdullah Gegic (Yugoslav) 1969 6 3 0 3 13 11
Nicolae Petrescu (Rumen) 1971 1 1 0 0 1 0
Coşkun Özarı 1972-1976/1982-1984/1985-1986 54 14 16 24 56 93
Metin Türel 1977-1978 13 2 1 10 11 22
Sabri Kiraz 1978-1980 12 5 1 6 13 15
Özkan Sümer 1980-1981 2 0 0 2 0 3
Fethi Demircan 1981 4 0 0 4 0 12
Candan Tarhan 1984 5 1 1 3 3 13
Yılmaz Gökdel 1984-1985 3 1 1 1 1 3
Kalman Mezsöly (Macar) 1985 2 0 1 1 0 2
Mustafa Denizli 1987/1996-2000 37 12 10 15 51 54
Tınaz Tırpan 1988-1989 11 5 1 5 16 12
Sepp Piontek (Alman) 1990-1993 27 4 8 15 22 50
Fatih Terim 1990/1993-1996/2005-2009/2013-2017 135 70 33 32 205 139
Şenol Güneş 2000-2004/2019-2021 82 38 23 21 127 90
Ünal Karaman 2004 1 0 1 0 2 2
Ersun Yanal 2004-2005 15 8 4 3 29 14
Oğuz Çetin 2010 4 3 0 1 7 3
Guus Hiddink (Hollandalı) 2010-2011 16 7 4 5 18 15
Abdullah Avcı 2011-2013 18 6 4 8 26 26
Mircea Lucescu (Rumen) 2017-2019 17 4 6 7 17 25
Stefan Kuntz (Alman) 2021-2023 20 12 3 5 46 26
Vincenzo Montella (İtalyan) 2023-2026 40 21 5 14 66 57
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