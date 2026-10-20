Yunus Akgün: 'Biraz mola verirse iyi olur'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Yunus Akgün, kritik mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yunus Akgün, Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer hakkında da konuştu.
"BERKE BİRAZ MOLA VERİRSE İYİ OLUR"
Berke Özer ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu belirten Yunus Akgün, milli kalecinin Lille'deki performansından övgüyle bahsetti.
"Berke'yi öncelikle kişilik olarak çok seviyorum. Alt yaş kategorilerinde, milli takımlarda çok sayıda maçta birlikte oynadık. U17 Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Şu anda da Lille'de çok iyi bir performans sergiliyor ve bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yarınki maçta biraz mola verirse iyi olur. Buradan ona da başarılar diliyorum. İnşallah yarın ikimiz için de hayırlısı olur."
"HOCAMIZA GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"
Lille karşısında galibiyet hedeflediklerini belirten Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle yarın çok önemli bir maç bizi bekliyor. Lille kaliteli bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarınki maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."
"Zor bir maç, bu seviyede her maç çok zor. Ancak kendi gücümüzü ve kalitemizi biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. İnşallah yarın kazanarak taraftarlarımızı mutlu ederiz. Hocamıza da bir sözümüz var. Biliyorsunuz, dün doğum günüydü. Ona da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz."
"SAĞ AÇIK, SOL AÇIK VE 10 NUMARA BENİM İÇİN DAHA İYİ"
Sahada farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirten milli futbolcu, en rahat hissettiği bölgeleri de açıkladı.
"Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında hoca bana görev veriyor. Her yerde oynayabiliyorum. Forvet pozisyonunda akademide, U14, U15 ve U16 takımlarında oynamıştım. Boyum biraz kısa olduğu için daha sonra kanada evrildim."
"İtalya maçında da iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne zaman görev verilirse Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Ancak sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonları benim için daha iyi."
"BİREYSEL HATALAR OLABİLİYOR"
Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları karşılaşmalara da değinen Yunus Akgün, özellikle kritik anlarda yapılan hataların takımı olumsuz etkilediğini söyledi.
"Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Sporting maçına gerçekten çok iyi başlamıştık. İlk 30 dakikada topun hakimiyeti tamamen bizdeydi ve skoru bulmuştuk. Ancak hocamızın da dediği gibi bazen kırılma anlarında bireysel hatalar olabiliyor."
"ÜÇ PUANLA EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi seviyesinde konsantrasyonun önemine dikkat çeken Yunus Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:
"Futbolda bunlar var. Hatalı bir gol yediğimizde oyuncular ister istemez biraz etkilenebiliyor. Her şey bizim elimizdeyken bir anda gol yemek oyunumuzu bozabiliyor. Ancak bu seviyede bunun olmaması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde konsantrasyonunuz bozulduğu anda rakip sizi cezalandırabiliyor."
"Bunun bilincindeyiz. Daha fazla konsantre olmamız ve daha iyi çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunları bir daha yaşamayız. Yarınki maçı kazanarak en iyi şekilde buradan üç puanla evimize dönmek istiyoruz."
Yunus Akgün, Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer hakkında da konuştu.
"BERKE BİRAZ MOLA VERİRSE İYİ OLUR"
Berke Özer ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu belirten Yunus Akgün, milli kalecinin Lille'deki performansından övgüyle bahsetti.
"Berke'yi öncelikle kişilik olarak çok seviyorum. Alt yaş kategorilerinde, milli takımlarda çok sayıda maçta birlikte oynadık. U17 Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Şu anda da Lille'de çok iyi bir performans sergiliyor ve bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yarınki maçta biraz mola verirse iyi olur. Buradan ona da başarılar diliyorum. İnşallah yarın ikimiz için de hayırlısı olur."
"HOCAMIZA GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"
Lille karşısında galibiyet hedeflediklerini belirten Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle yarın çok önemli bir maç bizi bekliyor. Lille kaliteli bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarınki maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."
"Zor bir maç, bu seviyede her maç çok zor. Ancak kendi gücümüzü ve kalitemizi biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. İnşallah yarın kazanarak taraftarlarımızı mutlu ederiz. Hocamıza da bir sözümüz var. Biliyorsunuz, dün doğum günüydü. Ona da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz."
"SAĞ AÇIK, SOL AÇIK VE 10 NUMARA BENİM İÇİN DAHA İYİ"
Sahada farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirten milli futbolcu, en rahat hissettiği bölgeleri de açıkladı.
"Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında hoca bana görev veriyor. Her yerde oynayabiliyorum. Forvet pozisyonunda akademide, U14, U15 ve U16 takımlarında oynamıştım. Boyum biraz kısa olduğu için daha sonra kanada evrildim."
"İtalya maçında da iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne zaman görev verilirse Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Ancak sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonları benim için daha iyi."
"BİREYSEL HATALAR OLABİLİYOR"
Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları karşılaşmalara da değinen Yunus Akgün, özellikle kritik anlarda yapılan hataların takımı olumsuz etkilediğini söyledi.
"Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Sporting maçına gerçekten çok iyi başlamıştık. İlk 30 dakikada topun hakimiyeti tamamen bizdeydi ve skoru bulmuştuk. Ancak hocamızın da dediği gibi bazen kırılma anlarında bireysel hatalar olabiliyor."
"ÜÇ PUANLA EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi seviyesinde konsantrasyonun önemine dikkat çeken Yunus Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:
"Futbolda bunlar var. Hatalı bir gol yediğimizde oyuncular ister istemez biraz etkilenebiliyor. Her şey bizim elimizdeyken bir anda gol yemek oyunumuzu bozabiliyor. Ancak bu seviyede bunun olmaması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde konsantrasyonunuz bozulduğu anda rakip sizi cezalandırabiliyor."
"Bunun bilincindeyiz. Daha fazla konsantre olmamız ve daha iyi çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunları bir daha yaşamayız. Yarınki maçı kazanarak en iyi şekilde buradan üç puanla evimize dönmek istiyoruz."