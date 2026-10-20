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Alexsandro'dan Victor Osimhen yanıtı

Lille forması giyen Alexsandro, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Alexsandro'dan Victor Osimhen yanıtı
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Lille forması giyen Alexsandro, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı savunma oyuncusu, "Takım olarak şu an olumlu kalmalıyız ve sahada bunu göstermeliyiz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sahada da iyi performans göstermeliyiz." dedi.

VICTOR OSIMHEN

Alexsandro, "Osimhen ile karşılaşacaksın. Ne düşünüyorsun?" sorusunun ardından, "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında." yanıtını verdi.

27 yaşındaki futbolcu, "Sahalara geri döndüm. Bu çok iyi hissettiriyor. Geçen seneki sakatlığım farklıydı. Çok fazla maça çıkamamıştım. İyi bir gelişim gösteriyorum bu sezon, aynı şekilde devam etmek istiyorum. Kulübün de bunda büyük bir katkısı var." açıklamasını yaptı.

BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI

"Berke Özer'in performansını nasıl yorumlarsın?" sorusuna yanıt veren deneyimli futbolcu, "Farklı bir ülkede herkes zorlanır. Berke için de durum farklı olmadı. Benim için de öyleydi. Berke şu anda çok formda. Geldiğinden beri çok gelişim gösterdi. Bize de çok yardımcı olan birisi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I İYİ TANIYORUZ"

Alexsandro, "Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz. Performanslarından haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım. Bu tehlikeye birlikte oynarsak karşı çıkabiliriz." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, LİGDEN FARKLI"

Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Ligue 1'de oynamaktan farklı. Oynanan oyunların türü farklı, takımlar farklı. Bu da Şampiyonlar Ligi'ni daha zor yapıyor. Küçük detaylara da dikkat etmek gerekiyor. Ligue 1'deki gibi güçlü kalmamız gereken maçlar oluyor. Tabii ki tek dileğimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçları kazanmak." sözlerini sarf etti.

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