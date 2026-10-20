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Lille kadrosunda tanıdık isimler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Lille'de Berke Özer ve Başar Önal gibi tanıdık isimler forma giyiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 11:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Lille kadrosunda tanıdık isimler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lille'in kadrosunda tanıdık isimler dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.

Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.

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