Lille kadrosunda tanıdık isimler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lille'in kadrosunda tanıdık isimler dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.
Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.
Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.
Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.
Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.