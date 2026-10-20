Lille'in kadrosunda önemli eksikler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fransız ekibi Lille'de bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak. Fransız ekibinin teknik direktörü Davide Ancelotti, Brest maçının ardından Berke Özer'in Galatasaray'a karşı oynayabileceğini söylemişti.
Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak. Fransız ekibinin teknik direktörü Davide Ancelotti, Brest maçının ardından Berke Özer'in Galatasaray'a karşı oynayabileceğini söylemişti.